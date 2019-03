Autónyitás vészhelyzetben - Ha nem jut be az autójába...

Azonnali segítség kell? 06-20/575-1595

Sokan azt gondolják, hogy egyszerűen megoldható feladat az autóajtó nyitása, pedig sajnos éppen az ellenkezője igaz: a „legkreatívabb" munkák egyike, különösen, ha más probléma is fennáll, mint a berohadt vagy feltört zár vagy a lemerült akkumulátor…Ilyenkor életmentő, ha kéznél van a gyors, azonnali megoldás, azaz a sürgősségi autó ajtónyitás! A Villámmár több mint 5000 hasonló vészhelyzetet oldott meg, azaz tette újra elérhetővé az autó használatát tulajdonosának. Ehhez 172-féle autónyitó eszköz áll rendelkezésre, a biztonságról pedig a sérülésmentesség-garancia gondoskodik.A probléma nem is olyan ritka, a szerencsétlen véletlen és az emberi feledékenység mellett gyakori az az egyes (elsősorban német) autótípusokra jellemző hiba is, hogy egy vagy több ajtót nem lehet kinyitni se belülről, se kívülről; ennek leggyakoribb oka a zárszerkezet tönkremenetele.Jó hír, hogy bármely típusú autó roncsolásmentes nyitása megoldható! A villám autónyitás során a szakember záron keresztül nyitja ki az ajtót több különleges eszköz segítségével. De akár egy légpárnával elfeszíti az ajtót, így már a megfelelő célszerszámmal be tud nyúlni, majd az ablak alatti rudazatokat használva bírja működésre a zárat, így biztos, hogy sérülés nélkül jut be az autóba.