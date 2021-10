Az esélyegyenlőségre hívja fel a figyelmet a Continental és a SUHANJ! Alapítvány együttműködése

Az esélyegyenlőség fontosságának hangsúlyozása és a munkatársak egészséges életmódjának támogatása céljából a Continental együttműködik a SUHANJ! Alapítvánnyal. A közösségek aktív tagjaként, ahol élünk és működünk, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy üzleti tevékenységünkön túl pozitív hatást gyakoroljunk a társadalomra. A partnerség a SUHANJ! Alapítvánnyal támogatja a fenntarthatósági törekvéseink megvalósítását a sokszínűség erősítésén keresztül.

Az idén 150. évfordulóját ünneplő mobilitási szakértő vállalatunk elkötelezett, hogy mozgásukban akadályozott embertársainkat is mozgásba hozza. A SUHANJ! Alapítvány 2010 óta osztja meg a mozgás örömét sérült és fogyatékkal élő társaival, munkájuk támogatásához pedig most a Continental is csatlakozott. „Vállalatunk alapértékei közé tartozik a versenyszellem és az egymásért dolgozás is, emellett pedig kiemelt szerepe van cégünknél a diverzitásnak, azon belül az esélyegyenlőség biztosításának. A hazai vállalataink helyi társadalmi felelősségvállalása mellett munkatársainknak az egyik igénye, hogy országosan is megmutassuk az elkötelezettségünket és szerepvállalásunkat társadalmilag is értékes ügyekben. Nagy örömünkre szolgál, hogy a SUHANJ! Alapítvány küldetésének és munkájának részesei lehetünk” – mondta el Hornyacsek Zoltán, a Continental országos kommunikációs vezetője.

A SUHANJ! Alapítvány elkötelezett önkéntesek és amatőr sportolók közösségéből álló mozgalom. Rendszeres sportprogramokat szervez látás- és mozgássérült, valamint értelmileg akadályozott emberek számára. „Nagy örömmel vettük a Continental megkeresését és a támogatásukat, az pedig mindig lelkesít minket, ha az adományon kívül egy cég munkatársai személyesen is részesei lesznek a SUHANJ! egy-egy eseményének. Nem véletlenül, hiszen egyik fő tevékenységünk a szemléletformálás, és hogy közösen mutassuk meg: a mozgás öröme mindenkié” – mondta el Gusztos Péter, a SUHANJ! Alapítvány társalapítója és kuratóriumi elnöke.

„Különösen erős elkötelezettség hívta életre az együttműködést, hiszen a munkatársaink kifejezett javaslatára és kérésére kezdeményeztük a közös munkát. Felelős munkáltatóként elengedhetetlennek tartjuk, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk a diverzitás és esélyegyenlőség megvalósítására. Meggyőződésünk, hogy csak egészséges és sokszínű környezetben lehet értéket teremteni” – tette hozzá Hornyacsek Zoltán.

A cél nem csupán az alapítvány anyagi támogatása, hanem munkatársaink közvetlen ösztönzése a rendszeres testmozgásra az egészséges életmód jegyében. Az együttműködés részeként a heti rendszerességű közösségi edzéseken épek és fogyatékkal élők együtt futhatnak, kerékpározhatnak, vagy éppen úszhatnak.

Sokszínűségünkben az erőnk

Kor, nem, nemzetiség, származás, vallás és világnézet, szexuális orientáció, fogyatékosságok – a köztünk lévő különbségek tesznek bennünket emberré. Általuk számos különféle képességgel és tapasztalattal, erősséggel és tehetséggel gazdagodunk. A Continentalnál ez a sokféle tulajdonság táplálja a növekedés motorját, és ez adja nekünk a szükséges hajtóerőt az úttörő ötletek, innovatív termékek és új üzleti modellek kidolgozásához.

„Mobilitás. Már 150 éve dobog a szívünk érte.”

2021 különleges év a Continental számára: társaságunk október 8-án ünnepli 150. születésnapjának évfordulóját. A Continental történetét nagy sikerek és nem kevésbé nagy kihívások formálták. Mindkettő hozzájárult ahhoz, hogy azzá váljunk, akik ma vagyunk – vezető nemzetközi technológiai vállalat.

A Continental 150 éves évfordulóját világszerte 2021. október 1-8. közötti időszakban, az úgynevezett jubileumi héten ünnepli, mely keretében örömmel jelentjük be magyarországi munkatársainknak a SUHANJ! Alapítvánnyal közös együttműködést és az ennek köszönhetően megnyíló sportolási és társadalmi szerepvállalási lehetőségeket, melyek minden munkavállaló számára nyitottak.