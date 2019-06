Az egész család együtt mulatott a CE Glass családi napján

(X)

Napsütés, vidám zenék, jó hangulat és fergeteges programok várták a 30 éves CE Glass dolgozóit és családtagjaikat Szatymazon.Aki még soha nem járt az üvegpalotában, gyárlátogatáson ismerkedhetett meg az itt folyó munkával, látványos üvegipari bemutatókat tekinthetett meg, sőt a taposóüveg-tesztelést is kipróbálhatta.A programok között íjászat és rövidlándzsa-dobás is szerepelt Janecska Jánosnak köszönhetően, aki 4 éve síküveg-megmunkáló a CE Glassnál.– Mivel 2001 óta íjászkodom, a családi napokra rendszeresen elhozom a felszerelésemet. Szeretném, ha a gyerekek is megismerkednének a magyar őstörténettel. Ez a nap remek lehetőség erre, mert ilyenkor van idő beszélgetni, szórakozni, ismerkedni egymással – magyarázza az 51 éves férfi, aki számára a területi csapatépítők, a pókerbajnokságok és az évzáró parti is fontos.Míg a legkisebbek kedvence egyértelműen a légvár volt, a nagyok a rodeóbikára ültek fel.– A családi nap célja, hogy a munkatársak minél jobban megismerjék egymást és családtagjaikat. A jó kapcsolatok kialakításával javítható a munkahelyi légkör és növelhető a hétköznapok eredményessége is – állítja Kádas Péter kereskedelmi vezető.A rendezvényről nem hiányozhatott a főzőverseny sem. A bográcsokban lecsó, hortobágyi pásztorhús, babgulyás, székelykáposzta, paprikás krumpli és pásztortarhonya rotyogott, melyekből mindenkinek bőven jutott. Finomabbnál finomabb palacsintáival az ismert szatymazi palacsintakirály, Rácz László lakatta jól a vendégeket.– A CE Glass hosszú távon is jövőképet ad a dolgozóinak. Arra törekszik, hogy olyan közeget teremtsen számukra, ahol a közös sikerért jó együtt dolgozni. Ezt szolgálja a családi nap is, ahol a dolgozók megmutathatják gyermekeiknek, hol is dolgozik apa – véli Szécsi József termelési vezető, aki feleségével és kisfiával érkezett a rendezvényre. József 2018 októbere óta dolgozik a cégnél, ahol szerinte a dolgozók megfelelő motivációjára nagy hangsúlyt fektetnek: az év során több olyan rendezvény is van, ami összekovácsolja az embereket. Ilyen például a focitorna vagy a cég születésnapi bulija.A felhőtlen hangulatot az időjárás is segítette, hiszen gyönyörű napsütésben telt a CE Glass idei családi napja.