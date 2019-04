Az USNK-val hasít a szegedi Szakmák Éjszakája

(X)

Mit csináljon az ember egy átlagos péntek este? Maradjon otthon és görgesse az idővonalat, vagy inkább menjen el a Szakmák Éjszakájára, ahol jó sok emberrel találkozhat, ahol ezernyi programmal szórakoztatják és egy csomó új élménnyel térhet haza? Érdemes ez utóbbira voksolni, hiszen a Szakmák Éjszakáján idén sem fog unatkozni senki! A 17.00 órakor a Klauzál téren kezdődő, látványos megnyitót követően olyan programokon vehet részt, aki nem marad otthon, mint például a Vedres táncos képzésének bemutatója, motorszimulátor és motorozás a Csonkában, kincsesládagyár a József Attilában, fingerfood és pohárkrémek a Hanságiban, chip tuning a GD-ben, boncolás a KZS-ban, Csináld magad étterem a Krúdyban, titkosírás a Vasváriban, szabadulószoba a Kőrösyben, festés és kárpitozás a Móravárosiban, szélerőmű-működtetés a Dériben, halfüstölés, grillázsbemutató és masszázs a szeptembertől működő mórahalmi Tóth János iskolában. Az egyik legérdekesebb dolgot még nem mondtuk, a József Attila Cseperedő minibölcsődéje is kinyit a rendezvény alkalmából és vigyáznak az érdeklődők apróságaira.A Szakmák Éjszakája előtt és alatt is többféle játék zajlik, ahol érdekes és értékes nyereményeket lehet nyerni. A legizgalmasabb, hogy a rendezvény vendégeinek QR-kód nyomozáson kell részt venniük annak érdekében, hogy kiderítsék, mikor és hol találkozhatnak a USNK-srácokkal. A kódok az iskola területén elszórva, a falon vagy éppen a rendezvény eszközein találhatók. Aki leolvassa, nem csak a USNK-találkozó helyszínét és időpontját tudja meg, hanem egy meglepetés játékot is talál, amelynek résztvevői közt értékes nyereményt sorsolnak ki. A legtöbb résztvevőt regisztráló általános iskolai osztály belépőt nyer például a makói kalandparkba. A további játékokért a Szegedi Szakképzési Centrum Facebook- vagy Instagram-oldalát /@szakkepzesszeged/ érdemes felkeresni!A Szakmák Éjszakáján nemcsak az általános iskolás diákokat, hanem középiskolásokat és felnőtteket is várnak, hiszen egy szakma tanulását bármikor, bármilyen életkorban el lehet kezdeni. Az a felnőtt, aki úgy gondolja, szakmát váltana, tovább fejlődne vagy éppen a munkakeresési esélyeit szeretné növelni, ezen az estén megtalál mindent, amire csak kíváncsi lehet!