Becsöngetnek! Esküvő Iskola nyílik a Forró Fogadóban

Elérhetőség:

6758 Röszke I. körzet 4.

https://www.forrofogado.hu/

+36-62/273-245

https://www.facebook.com/forromotel

Instagram: @forrofogado 6758 Röszke I. körzet 4.+36-62/273-245Instagram: @forrofogado

(x)

Lesz lakodalmas dínom-dánom is, de valójában szakmai napra számíthatnak azok, akik ellátogatnak a Forró Fogadó IV. Esküvői Nyílt Napjára március 2-án, szombaton. A fél 12-kor kezdődő rendezvényen a svédasztalos ebéd mellett 13 órától egy kerekasztal beszélgetésen különböző esküvői-lakodalmi szolgáltatók 10-10 percben mutatják be szakmájukat, tevékenységüket és a buktatókat, amikre érdemes figyelni a választás során. Ezzel az a szervezők célja, hogy a leendő pár értelmezni tudjon egy-egy árajánlatot, ki tudja választani a számára legmegfelelőbb szolgáltatót, szolgáltatást.- Az a tapasztalatunk, hogy sokan kapásból az olcsóbb ajánlatra csapnak le anélkül, hogy az ár-érték arányt keresnék a drágább, de tartalmasabb ajánlatok mögött- mondja Forró Balázs, a fogadó tulajdonosa-, aki szerint a házasulandóknak olyan alapinformációkkal felszerelkezve kellene nekilátni a szolgáltatók keresgélésének, mint az esküvő dátuma, a lagzis létszám, a menüsorra irányuló igények, illetve a lagzi helyszínén történő esküvő igénye, stb. - A párnak csupán 15-20 percet kell rászánnia arra, hogy ezeket a dolgokat átgondolja, majd az eredmény alapján kérjen árajánlatot. Vendéglátó helyként szinte lehetetlen a “Nálatok mennyi egy lagzi?" kérdésre bármi érdemlegeset válaszolni.Nem kis munka megszervezni a tökéletesre megálmodott nagy napot, valaki egy egész évet szán rá. A megfelelő szolgáltató és ajánlat felkutatása, kiválasztása időt, energiát emészt fel, és csak a lagzi napján derül ki, jó választás volt-e a helyszín, a zenekar.Forró Balázs azt ígéri, hogy a szakmai napon dekoros, meghívókkal foglalkozó szolgáltató, fotós, videós, menyasszonyi ruha szalon, vőfély, dj, szertartásvezető biztosan jelen lesz a regisztrációhoz kötött napon, melyre a belépő 1990 forintba kerül. Ez tartalmazza a korlátlan fogyasztást a Forró Fogadó lakodalmas svédasztal kínálatából. Sőt, minden ellátogató vendég hazavihet egy ajándék Esküvői magazint is.