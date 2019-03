Belebetegedhet, ha megfeledkezik a klímakarbantartásról

Szabó Üzletberendezés

Bemutatóterem: Szeged, Szabadkai út 75.

Tel.: +36-62/256-530 • www.szabohutogep.hu

Ha sorozatosan elmarad klímaberendezése karbantartása, ne csodálkozzon, ha a készülék időnap előtt felmondja a szolgálatot! A nagyobbik baj mégis az, hogy a család egészsége is könnyen megsínyli a hanyagságot. Ezért a téli, klímával történő fűtés- és a nyári hűtésszezon előtt karbantartást kell végezni az otthoni, munkahelyi, nagyüzemi klímaberendezéseken. Ha ez elmarad, a hűtőbordákban elszaporodnak az algák, a baktériumok, amelyek az újabb bekapcsolás után kikerülnek a légtérbe, belégzéssel a légutakba.Ezért célszerű inkább a rendszeres karbantartásra költeni, mint gyógyszerekre. A lakossági és kereskedelmi klímák garanciája 5 évre is kitolható évenkénti szakszerű karbantartással. Gondos odafigyeléssel élettartamuk pedig akár 10-15 évre is megnőhet – mondja tapasztalatai alapján Szabó Gábor, a Szabó J&G Kft. ügyvezetője.A 26 éves családi vállalkozás 4 évvel ezelőtt kft.-vé alakult át, és mára a hűtés- és klímatechnikával, üzletberendezések forgalmazásával és szervizelésével foglalkozó profik közé tartozik. A Szabadkai úton található Szabó J&G Kft. védjegye a megbízható szakértelem, a széles körű adminisztrációs rutin, a megfelelő alkatrészháttér, a kereskedelem-vendéglátásnak és a lakosságnak szóló minőségi kiszolgálás. Egyik fő profiljaként olyan vezető klímavilágmárkák – Toshiba, Midea, Gree – forgalmazását, beszerelését vállalja, amelyek hosszú távon szervizelhetőek.Az energiatakarékosságot, a környezettudatosságot és a berendezés élettartamának növelését veszi figyelembe szervizszolgáltatásuk, amelyet aprólékos bevizsgálás, illetve szervizvélemény előz meg. Ez utóbbiból derül ki, érdemes-e javításra költeni, vagy észszerűbb új készüléket vásárolni. A gyakori jelenségek, a cseppvízeldugulás és a légterelő lemezek törései a karbantartás hiányából és a szakszerűtlen „javításból" erednek. Sokan nem megfelelően használják a klímaberendezéseket, de a Szabó J&G Kft. szaktanácsadással is segíti ügyfeleit.– Maximum 5-8 Celsius-fok eltérés egészséges a kinti és a klimatizált helyiség hőmérséklete között. Akár légúti megbetegedéshez is vezethet a kánikulában erősen lehűtött lakás – magyarázza Szabó Gábor. – Fontos, hogy a huzatra érzékenyeket közvetlenül soha ne érje a kiáramló hűtött levegő – hangsúlyozza, – inkább a légtér felső terébe irányítsák a klíma levegőáramlását.A berendezés vársárlásakor azt is végig kell gondolni, milyen az épület, a helyiség tájolása, mekkora az alapterület és a belmagasság, ugyanis ezek erősen befolyásolják a klíma hatékonysági és a vásárlók elégedettségi fokát. A Szabó J&G Kft. díjmentes helyszíni felmérésével a költséghatékonyságra törekszik, de abban is tud segíteni, hogy a megfelelő látványvilág kialakításával a vevők esztétikai elvárásait is kiszolgálja.