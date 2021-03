Bevált hibrid hajtással érkezett a Suzuki Swace

Biztosra ment a Suzuki, amikor a Toyota bevált hibrid hajtáslánccal piacra dobta a Swace modellt. A szakújságírók már túl vannak az első hazai tesztvezetésen, az autó az Ankers szegedi szalonjába is megérkezett már.

A Suzuki elsősorban a hazai gyártású Vitara és az SX4 S-Cross által viszi a piacot. A Toyotával „közös” modellek sorában a most érkezett újdonság nem előzmény nélküli: az Across a RAV4 Plug-in megfelelője. A Swace pedig a Corolla kombija, a Touring Sports modellje, annak is az 1,8-as hibrid verziója. A Suzuki is Angliában készül, és az emblémákat, illetve néhány apróbb dizájnelemet leszámítva minden olyan, mint a Corollán. És ami fontos, hogy igaz ez a felhasznált anyagokra és az összeszerelés minőségére is. A Swace 4,66 méteres hosszával és 2,7 méteres tengelytávjával a legnagyobb ma kapható Suzuki. Az utastér helykínálata és üléskomfortja is tökéletes, a hajtáslánc pedig a Toyota negyedik generációs hibridje a kitűnő termikus hatásfokú, 1,8-as és 98 lóerős Atkinson-benzinmotorral.

Ehhez támogatólag egy 163 Nm nyomatékú villanymotor csatlakozik, így az autó rendszerteljesítménye 122 lóerő. Plusz a motorok erejét összesítő e-CVT osztóműben egy másodlagos villanymotor is van – áramtermelésre és a benzinmotor észrevétlen beindítására. Rövidebb távokon akár magasabb tempóval is mehetünk csupán elektromosan, a benzin- és a villanymotorral párhuzamosan is hajthat, illetve az előbbi áramot is termelhet. Az utóbbiba természetesen besegít minden egyes fékezés is.

A gombos indításra alapból nem kel életre a benzinmotor, de később, a nagyobb gázadásra már mindenképp indul az is. Hangja jól szigetelt, a csendes üzem higgadt vezetésre ösztönöz – azzal pedig könnyű 4,5 literes fogyasztáson tartani az autót száz kilométerenként. Ezzel együtt dinamikus a Swace: ehhez a 11,1 másodperces 100-as gyorsulás bőven elég, ahogy a 180 km/órás végsebesség is, mindez bő 1,8 tonnás megengedett össztömeggel.

A 600 literes, sík padlójú csomagtér az ülések ledöntésével plusz egy köbmétert kap, és praktikusan használható. Alapáras a távolságtartós tempomat, és sok más mellett a kétzónás automata klíma, az alufelni és az elektromos ablak- és tükörmozgatás is. A GLX egyebek között holttér-figyelőt, kulcs nélküli nyitást, vezeték nélküli telefontöltőt, és Bi-LED fényszórót, egyszerű-intelligens parkolási rendszert (S-IPA) is ad az alapon felül.

A műszerfalon és a középkonzolon ezüst és króm díszítéseket találunk; a kilenchüvelykes érintős kijelző képes az Apple CarPlay, az Android Auto és a MirrorLink rendszereit kivetíteni, ami jól jön, ha az autóban nincs navigáció. A konzol aljában vezeték nélküli töltőpad áll rendelkezésre az okostelefonokhoz, valamint két USB-csatlakozó és egy AUX-bemenet a vezető- és az anyósülésen utazóknak.

A Swace GL ma akciósan 8,44 millió forint; a hozzá hasonló Comfort Corollánál 230 ezer forinttal olcsóbb, míg a magasabb felszereltségnél az árelőny már 650 ezer forint. A számos márkakereskedéssel rendelkező, 3 + 7 év garanciát adó Suzuki tehát egy ütőképes modellel jelentkezett a céges és a családi autók piacán. (X)

