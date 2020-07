Biztonság és értékálló aranytartalék kis összegekből

Az arany sokszor szerepelt hírekben a vírushelyzet okozta gazdasági válság kapcsán. De nem az ékszerarany, bár sokaknak ez jut először eszébe az aranyról, hanem a befektetési arany.

Riba Gáborral (LakosssagiArany.hu) beszélgettünk az okokról, és arról, hogy miért érheti meg a lakosságnak is aranyban tartani pénze egy részét.

„Hadd kezdjem azzal, hogy most az államok mellett leginkább a bankok kezdtek erőteljes aranyvásárlásba, és biztosan nem véletlenül.

Nyilván kisebb volumenben, de ugyanúgy megéri a lakosságnak is a pénze egy részéből lakossági aranyat venni, mert így összegyűjthető kis összegekből egy jelentősebb érték időskorunkra, vagy gyermekeinknek, unokáinknak – miközben az anyagi biztonság nyugalmát is megteremtjük.

A lakossági arany (befektetési arany) ÁFA-mentesen vásárolható, kis tételekben (2 gramm) is elérhető, és kiválóan tartja az értékét. Ráadásul jelentősen emelkedhet az ára gazdaság válság idején.

Az ékszeraranyat viszont mind a készítési költség, mind pedig a 27%-os ÁFA megdrágítja. A jóval alacsonyabb aranytartalma miatt pedig sokkal kevesebb pénzt kapunk érte, ha eladjuk.”

Én is csak most tudtam meg, hogy annyira értékálló a lakossági arany, hogy a 20 évvel ezelőtt 5-6.000 Ft-ért megvásárolt 2 grammos aranylapkát ma közel 40.000 Ft-ért lehetne eladni.

Tovább kérdeztem, mert tudni akartam, hogy most is érdemes-e ilyen áron lakossági aranyat vásárolni.

„A rövid válaszom igen. Az ok is egyszerű: mindig az inflációt, azaz a pénzünk folyamatos értékvesztését lehet elsősorban stabilan ellensúlyozni a lakossági arannyal. Mindenki pénzből él, ezért mindenkinek fontos lehet, hogy a sok munkával megkeresett jövedelme éppen mennyit ér a kasszánál.

A lakossági aranynál ne felejtsük el, hogy nem is megvesszük, sokkal inkább átváltjuk a pénzünk egy részét egy másik „fizetőeszközre”. És ez megfizethető. Ügyfeleink már 60.000 Ft-tal is elindíthatnak egy olyan aranyprogramot, aminek az aranytartalmát minden esetben folyamatosan kézbe is vehetik. Könnyű tárolni akár otthon is (kb. bankkártya méretet képzeljenek el), és így bármikor újra pénzzé tehető.”

