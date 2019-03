Bölcsességfog? A legjobb, ha megszabadul tőle

Smile Dent Fogorvosi Centrum

A modern étrendünkből adódóan egyre inkább feleslegesnek tűnik a bölcsességfog jelenléte a szájban. Mivel sokszor nehezen hozzáférhető és tisztítható, könnyen szuvasodik, illetve a környező csont- és lágyszövetek gyulladását tarthatja fenn, sőt az állcsontban keményszöveti elváltozások (például csontciszták) alakulhatnak ki körülötte. Sokáig terjedt a tévhit, hogy a fogat körülvevő íny levágása megoldja ezeket a gondokat, jelenleg úgy tűnik, hogy csak elodázza a problémát, a fogeltávolítás kínálja a végleges megoldást.Az eltávolítás időzítésének kérdésében nem egységes a szakirodalom, az amerikai ajánlás sokszor már a fogcsíra eltávolítását javasolja 10-12 évesen, míg az európai elvek a késő pubertás-, kora felnőttkor környékét adják meg ideális időpontnak. Ez a beavatkozás legtöbbször megelőzési céllal – a későbbi súlyosabb szövődmény elkerülése érdekében – valósul meg.A panaszokat okozó bölcsességfog eltávolítása azonban mindenképpen indokolt.A lágyrészt érintő fog- és fogkörnyéki gyulladások, illetve a fogkorona körüli gyulladások nagyon fájdalmasak. Ha a bölcsességfog nem tud előbújni, az íny és a fog koronája között egy kis tasak alakul ki, amelyben a baktériumok könnyen elszaporodhatnak. Ez a tasak időnként kiürül, majd újra megtelik gennyel. Ha sokáig kezeletlen marad, akár a csontot is kikezdheti a folyamatos gyulladás. Más folyamatok – például az állcsontciszták – sokáig panaszmentesen fejlődnek, így akár extrém méretűre is nőhetnek. Ha a ciszta – amely egy folyadékkal telt, kötőszövetes falú tömlő – némán növekszik, és gyengíti az állkapcsot, akár állcsonttörést is okozhat – magyarázza dr. Vereb Tamás arc-, állcsont- és szájsebész szakorvos. Azonban vannak olyan esetek is, amikor szükségtelen a bölcsességfog eltávolítása, pl. ha az teljesen előtört, és jól illeszkedik a fogazatba, illetve ha a csontban nagyon mélyen helyezkedik el, és panaszmentes.Minden tervezett műtét előtt érdemes radiológiai vizsgálatot végeztetni, amely nélkülözhetetlen segítséget nyújt a szájsebésznek a lehető legkevésbé megterhelő beavatkozás kiválasztásában. Ez a minimális sugárterhelést jelentő eljárás biztosítja a fájdalommentes fogeltávolítás lehetőségét – állítja dr. Vereb Tamás, aki a Smile Dent Fogorvosi Centrum szakorvosaként a műtétet követő 2-3 napra is elviselhető állapotot ígér pácienseinek.