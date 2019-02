ByeAlex és Kozso is megénekeltette a JATE Klub őrjöngő közönségét

(X)

Rengetegen voltak, és szuper koncert volt. Röviden így foglalható össze a JATE Klub szombat esti retrolázas Kozso-bulija elé beékelt ByeAlex-koncert. A fél 10-es kezdéskor már egy tűt sem lehetett leejteni, annyi ember volt kíváncsi az erősen költői vénával megáldott Márta Alexre és kíséretére. Javára legyen írva, hogy tartalmas mondanivalóval megtömött verssorai azt is megérintették, aki szűz füllel érkezett ide: „pupilláid varázsában tegnap este megtaláltam, hogy miért van mindig, hogy te kenyérre tudsz kenni". A dalaival kétségkívül tud udvarolni a 34 éves, jelenleg 23 ezres Instagram-követővel büszkélkedhető énekes. De nem tűnt dicsekvős típusnak. Kérdésünkre elmondta, keserédes dalaiban a tanulságot kell keresni, mindegyikben ott az üzenet, csak meg kell találni.– Utat akarok mutatni az embereknek. Az én miskolci gyerekkorom nagyon kilátástalan volt, és sosem adtam fel a reményt, hogy egyszer majd lesz belőlem valaki. Az Anya című legújabb dalunk a múlt, a jelen és a jövő találkozásaként összegez – mondta Alex, akinek nincs példaképe, sőt, ma már zenei hatásoktól mentesen írja dalszövegeit és hozzá a zenei alapokat is. Bár az utóbbi időben a sleppje, vagyis a zenekara tagjai is egyre több építő ötlettel szállnak be az alkotásba. A közel másfél órás koncerten lenyomták a legismertebb számokat, de visszanyúltak a Kedvesemért is, amivel ByeAlex 2013-ban berobbant a köztudatba. Aztán rohantak vissza Pestre, hiszen másnap Pixával közös klipjüket forgatták. Sajnos a közönségből is sokan továbbálltak ekkor.Addig is Rönky Fruzsi funky DJ szolgáltatott zenét. Az Ámokfutók jöttét a JATE Klub erre az estére kifejlesztett specialistása, a Szomorú Szamuráj-shot (feles) harangozta be. Finom volt.A szervezők ezen az estén is jól ötvözték az esti koncertsávot és az éjszakai bulit. A kávézó a koncert után átvette a „hatalmat", miközben a látogatók szépen kicserélődtek, és a tiniket, illetve a szülőkkel érkező fiatalokat felváltotta ez idősebb korosztály. Kozso-tincsben és napszemüvegben várta mindenki a Szombat Esti Retro Láz újabb fellépőjét. A hangulatot a lemezlovas által játszott retro slágerek csak egyre jobban fokozták.Fél 2-kor színpadra lépett a várva várt sztár, a közönség pedig egy emberként énekelte a „Szomorú Szamuráj", a „Hold dala" és a „Bújj mellém" című slágereket.A '90-es években producerként is tevékenykedő énekes két csinos táncossal és egy rapperrel érkezett, a hangulat ennek megfelelően pedig a „Meghalok egy csókodért" című, már klasszikusnak számító pop dalnál emelkedett a tetőfokára. A tincséről elhíresült popsztár a színpadról is lesétált, ahol mindenkivel fotózkodott és megénekeltette a népes közönséget. A fellépés után újra a legnagyobb slágerek és DJ Flash szórakoztatta a bulizókat, amit sokan folytattak egy kis pihenő után.Hogyan fért össze a két zenei stílus ugyanazon az estén? Jól. Mert a JATE szombat este a lehető legszélesebb közönséget célozza meg: itt megtalálja számítását a retro zenékre utazó 30-40-es, sőt az azon túli korosztály és a mai slágerekre bulizni vágyó tizen-, huszonévesek is.De nem csak hétvégén érdemes ide lenézni! A megújult JATE Klub leporolta magát, új lendülettel tért vissza Szeged köztudatába: a prémium italválaszték jelentősen megnőtt, minőségi kávét, teát és limonádét is kínálnak. A környezettudatosságra hivatkozva söröspoharaik után hamarosan a teljes pohárkészletük repohárra vált, szívószálaik egy hét alatt lebomlanak. Májusban nyit laza, családias hangulatú teraszuk minőségi italokkal, melegszendvicsekkel, fagyival, sütivel, croissant-nal.A 46 éves JATE Klub mindenkié: hétköznap a tudományos életnek biztosít terepet az egyetemistáknak szóló diákköri konferenciákkal, előadásokkal, szakestekkel, bulikkal, koncertekkel, pénteken a 16+-os korosztályt várják fiatalos, energikus rendezvényekkel, szombaton pedig a város és környékének közönsége felé nyit a retropartikkal. Hely van bőven, hiszen 800-900 fő kulturált körülmények között és kényelmesen szórakozhat. A teljesség igénye nélkül íme az ízelítő tavaszi közelgő koncertjeikből: Kaukázus, Intim Torna Illegál, Beatrice, The Biebers, Freddie, Bagossy Brothers Company, Blahaluisiana. A szlogenjük is ennek fényében az, hogy „ÉLET a VÁROS SZÍVÉBEN". Aki mindezt személyesen is meg akarja tapasztalni, nyitott fülekre és kapukra talál Szegeden, a város szívében!