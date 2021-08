Continental téli és négy évszakos abroncsújdonságok

A Continental téli és négy évszakos abroncsok az elmúlt években már bizonyították, hogy helyük van a legjobbak között, és hogy teljes mértékben hozzák azt a teljesítményt, amit a prémiumkategóriás abroncstól elvárhatunk. A Continental évről évre új modelleket dob a piacra, legyen szó személyautó-, kisteherjármű- vagy SUV-abroncsokról. Az elmúlt években is folyamatosan fejlesztik a meglévő technológiákat, és arra törekednek, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtó abroncsokat dobhassák piacra.

A téli gumi kategóriában 2020-ban került piacra a legújabb Continental abroncs, a Continental WinterContact TS 870, mely a Continental WinterContact TS 860 továbbfejlesztett változata. Négy évszakos abroncsok tekintetében a 2019-es év hozott újdonságokat, mégpedig a személyautókra a Continental ContiContact TS 815-öt, SUV-okra pedig a Continental AllSeasonContact SUV-t. Ezek az abroncsok az elmúlt években bizonyíthatták kiváló teljesítményüket, és a 2021-es évben is megtalálhatóak lesznek a termékpalettán és minden bizonnyal a nemzetközi abroncsteszteken is.

A legújabb Continental téli abroncsai személyautóra: Continental WinterContact TS 870

A Continental WinterContact TS 870 a tavalyi évben került a piacra, és a nemzetközi abroncsteszteken is bizonyíthatott már. Autoexpress téli gumiabroncs teszten a 205/55 R16 méretkategóriában vizsgálták, ahol az első helyet zsebelhette be. A téli és a nedves útviszonyok között a teszt legjobb eredményeit hozta, ahogyan gördülési ellenállás és zaj tekintetében is, ezzel elérve a legjobb pontszámot, és több prémiumkategóriás márkát is maga mögé utasított. Az abroncs tehát jól teljesít nedves és havas útviszonyok között is.

Ezt pedig a futófelület egyedi mintázatának köszönheti. A Triple Sipe Concept kialakítás, vagy a hármas lamella koncepció garantálja a biztonságos vezetési élményt és a rövid féktávot havas és jeges viszonyok között. Télen persze nem mindig havas és jeges az út, hanem latyakos és nedves is lehet, az ilyen helyzetekre pedig a „Cool Chili” összetétel lett a megoldás, mely segíti az abroncsot a nedves felületek kezelésében és a jobb vízelvezetésben, hogy csökkentse az aquaplanning jelenség kockázatát.

Négy évszakos abroncsújdonságok a Continentaltól személyautóra és SUV-re

A 2017-es év újdonsága, a Continetal AllSeason Contact után 2019-ben új négy évszakos abroncsot dobott piacra a Continental személyautókra, méghozzá a Continental Contact TS 815-öt. Ez az abroncs kifejezetten városi használatra lett tervezve, és minden időjárási körülmény között megállja a helyét, legyen szó téli vagy nyári viszonyokról.

Azonban a Contiental nemcsak személyautókra fejlesztetett az elmúlt években négy évszakos abroncsot, hanem SUV-kre is. A legújabb négy évszakos terepjáróabroncs a Continental AllSeasonContact SUV, mely mind olyan kvalitással rendelkezik, mint a Continetal AllSeason Contact, ám nemcsak városi használat során, hanem bármilyen terepen megállja a helyét. A mintázat kialakítása lehetővé teszi a biztonságos vezetést havas, nedves és száraz utakon egyaránt.