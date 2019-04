Continental Futófesztivál Szegeden

(X)

A Continental Futófesztivált május 19-én rendezik meg, melynek különlegessége, hogy a futók Szeged ismert nevezetességei mellett teljesítik a kilométereket. A bemelegítésben Szentgyörgyi Rómeó lesz a sportolni vágyók segítségére, DJ Sterbinszky pedig a zenei aláfestésről fog gondoskodni. Természetesen az eseményre azoknak is érdemes ellátogatni, akik szurkolni jönnek, ugyanis számos programmal készülnek a szervezők, táncshow, ugrálóvár és élethű, 100%-ban újrahasznosított gumiból készült versenyautó-szimulátorok teszik még izgalmasabbá a fesztivált.A nevezők a versenytáv teljesítése mellett egy igazán jó ügyért is tehetnek, ugyanis a Continental fontosnak tartja a jótékonykodást és az egészséges életmód népszerűsítését, így a családi távokra befolyt nevezési díjak összegét teljes egészében a Dr. Tekulics Péter a Gyermekekért Alapítványnak ajánlja fel.Helyszíni nevezésre a verseny reggelén a versenyközpontban, valamint azt megelőzően a versenyirodában van lehetőség. Kedvezményes előnevezés az esemény Facebook oldalán, a megadott online felületeken: Facebook esemény oldal A hazánkban tíz lokációval rendelkező technológiai vállalat nem titkolt szándéka, hogy kollégáit is közelebb hozza egymáshoz az esemény által, így a futófesztiválon nem csupán a szegedi, de például a makói, nyíregyházi és budapesti telephely munkatársai is megmérettetik magukat.