ContiTech Ösztöndíjprogram

(x)

A ContiTech Ösztöndíj Programot azért hozta létre a vállalat a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, hogy megtalálja a kiváló tehetségeket, támogassa a hallgatókat tanulmányaikban, ezzel is segítve a cég munkaerő-utánpótlását. Emellett gyakorlati helyet biztosít a hallgatóknak vállalati környezetben, így az egyetemen tanultakat a gyakorlatban is alkalmazhatják, valamint tapasztalatot szerezhetnek kiváló szakemberek, mentorok mellett. Vállalati stratégiájuk egyik eleme a versenyképesség növelése egy tudásalapú társadalom megteremtésével és elősegítésével.Az önköltséges képzésben részt vevő és a pályázati felhívásra beérkezett, eredményes elbírálást nyert másodéves hallgató önköltséges képzésének 50%-os költségtérítését ajánlja fel a cég két szemeszteren keresztül. Bírálati szempont között szerepelt a tanulmányi eredmény, a szociális helyzet, az egyes szakterületek iránti érdeklődés, a nyelvtudás és az elért versenyeredmények is. Gratulálunk a díjazottaknak!A szegedi vállalat emellett egy másik vállalati ösztöndíjat is kiírt a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán, amellyel célja a szegedi mérnökképzés fejlesztése, illetve az intézménybe felvételt nyert tehetséges mérnökhallgatók támogatása.A Continental a világ egyik vezető technológiai vállalata, Magyarországon hét gyárral, egy gumiabroncs-kereskedelmi képviselettel és logisztikai központtal van jelen. A bérelt munkaerővel együtt mintegy nyolcezer munkavállalót foglalkoztat. A Continental folyamatosan és nagy mértékben járul hozzá a közlekedés biztonságának javításához és a globális klímavédelemhez. Mindezt teszi fékrendszerek, hajtómű- és futómű-komponensek műszerezése és infotainment megoldások által, valamint a járműelektronika, gépjárműabroncsok és műszaki elasztomer-termékek gyártásával és szállításával.A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis & Safety, Powertrain, ContiTech, Tire) végez gyártó, szoftverfejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán, valamint Budaörsön. A vállalat 2018 májusában Budapesten kezdte meg tevékenységét a Mesterséges Intelligencia Fejlesztő Központjában, debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018 harmadik negyedévében kezdődött el. A gumiabroncs üzletág 1991 óta képviselteti magát a magyar piacon értékesítési irodával és disztribúciós raktárral.