ContiTech Szeged az egészség és a környezettudatosság jegyében

A ContiTech Szeged munkatársai ismét csatlakoztak a #zöldenjobb nevű kezdeményezéshez, amelyet az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés (IKSZ) indított. A mozgalomba bekapcsolódva zöld felsőben hívták fel a figyelmet arra, hogy fontos a társadalmi felelősségvállalás és környezetünk óvása. A cég számára kiemelten fontos környezetünk óvása, ezért a telephelyen szelektíven gyűjtik a szemetet. 1000 literes konténerekben gyűjtik külön a papír- és a kartonpapír-hulladékot, valamint a PET-palackokat és az alumíniumdobozokat, a fóliákat, a fa- és a termelési hulladékokat. Ezeket naponta elszállítják újrahasznosítás vagy megsemmisítés céljából.A 16 hektáros telephelyen 7,2 hektár zöld terület található, a készáru mennyiségéhez (kb. 25 000 tonna) mérten évente körülbelül 6% a keletkező hulladékok mennyisége. A másodlagos energiahasznosítás is jelen van a cégnél, hiszen a gyártási folyamatnál keletkező kondenzátum hőtartalmát használva üzemrészeket fűtenek, illetve szociális célú vizet (fürdővizet) melegítenek; ily módon kevesebb földgázra van szükség.A vállalat idén már több CSR-programhoz is csatlakozott. Tavasszal a TeSzedd! önkéntes szemétszedési akcióban vettek részt a kollégák, hogy közös erővel szebbé és tisztábbá tegyék Szeged városát.Májusban a Bringázz a munkába! nevű országos kampányba is nevezett a Continental szegedi telephelye, ezzel is elősegítve az egészséges és környezettudatos életmódot, valamint a kerékpározás népszerűsítését Magyarországon. A kollégák több mint 3000 kilométert tekertek összesen, ezzel közel 500 kg-nak megfelelő szén-dioxid-kibocsátást takarítottak meg.A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis & Safety, Powertrain, ContiTech, Tire) végez gyártó-, szoftverfejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán, valamint Budaörsön. A vállalat 2018 májusában Budapesten nyitotta meg mesterségesintelligencia-központját, debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018 harmadik negyedévében kezdődött meg.