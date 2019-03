Családtámogatás adó 1 százalékkal - Segítők kérnek adó 1% segítséget

Gyermekek megmentése és családok támogatása a cél

Mesedoktorok a kis betegekért egész évben segítik a kórházakat

Egész évben sikeres a rászorulók és családok támogatása



évente 10.000X segíti arévén a nélkülöző családok életét. Beteg gyermekek felépülése válik biztosabbá a, aés atámogatással. Ha kell, gyógyulást támogat a szervezet, ha kell, élelmiszercsomagokat oszt. Sajnos azonban a segítségkérő megkeresések egy része forrás hiányában megoldatlan marad. Az alapítvány normatív támogatásban nem részesül, az adó 1 százalékból befolyó támogatás az alapítvány legfőbb bevételi forrása.A Mátrix Közhasznú Alapítványadószámát adja meg adóbevalláskor, vagy adóbevallás után külön is rendelkezhet az eSzja rendszerben, az ügyfélkapun. Az adó 1% felajánlása a gyermekek megmentése és a családtámogató tevékenység kapcsán életmentő segítség!a Mátrix Közhasznú Alapítvány ADHAT Segélyvonalán hívással és SMS-el is! Hívja a-as telefonszámot (mindenféle előhívó nélkül), majd az automata bejelentkezése után adja meg az alapítvány kódját, a-est! Ha könnyebb az SMS, akkor a-as számra küldje a-est. Egy hívás vagy egy üzenet 500 Ft. Ennyit kapunk, és ennyit is számláznak az adott telefonszámlára!az alapítvány-es hivatalos számlaszámára átutalt összeget 100%-ban a közhasznú célok elérésére fordítja. A legapróbb támogatás is óriási segítség.azpaypal címre fogadja az alapítvány a felajánlásokat.1 ezer forint költségvállalásból a Centerkében egy kisgyermek kaphat egy váltás ruhát. 2 ezer forintból egy krónikus beteg gyermek gyógyszerének kiváltása válik könnyebbé. 5 ezer forintból egy nagycsalád egyhetes élelmezését támogatja vagy a kórháztámogató Mesedoktorok vagy a támogatott bohócdoktorok egy kórházi vizitje válik kivitelezhetővé.