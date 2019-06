Daruval cserélt ablaküveget a pórul járt építkező

SZ-PLAST ABLAK NYÍLÁSZÁRÓ BEMUTATÓTEREM

6728 Szeged, Külterület 4.

Tel.: +36 (62) 549-329

www.sz-plastablak.hu

E-mail: mintaterem@sz-plastablak.hu

46°16’30.9″N 20°06’54.7″E

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8:00-17:00 6728 Szeged, Külterület 4.Tel.: +36 (62) 549-329E-mail:46°16’30.9″N 20°06’54.7″Ehétfő-péntek 8:00-17:00

(x)

A tervezők álmaival szemben sokszor megéri betartani a nyílászárógyártó cég által javasolt méretarányokat: hiába trendi az üvegfalként funkcionáló, 8–10 nm-es, fix nyílászáró, egyáltalán nem praktikus. És ki akar akváriumban élni, ahol az üvegfal miatt megszűnik a lakók intim szférája? Nagyon drága, speciális üveget kell hozzá felhasználni, és nehéz beépíteni. Ha repedés, sérülés miatt később cserélni kell az üveget, óriási munkával, költséggel, sőt, utólagos kertrendezéssel is járhat a művelet.Sokan spórolni akarnak az olcsóbb, fix nyílászáróval, amelyre aztán redőnyt szereltetnek. Ezt viszont – nyitható ablak híján – nem lehet tisztítani. Ezért javasolt dönthető zsaluziával próbálkozni: alumíniumlemezekből áll, hosszú élettartamú, könnyen tisztítható.Gyakran felmerül a vásárlói igény műanyag ajtók és ablakok 240 cm-es magasságára – a 210 cm-es, szabványos méret helyett. Ez a bukó-nyíló nyílászáróknál különösen veszélyes: nagyobb az üveg súlya, így nyitáskor és záráskor könnyebben kopnak a vasalatok.Tetézi a bajt, ha huzamos ideig elmarad az évenkénti, szakember által elvégzett „szerviz": a vasalatolajozás, a szintállítás. Így az eredetileg 15-20 évre tervezett nyílászárók élettartama jelentősen lecsökkenhet, pedig a karbantartott nyílászáró hosszú távon jó befektetés. Egyéb szempontból is érdemes a nyílászárókról hosszú távon gondolkodni, például a csupán 2 cm magas ajtóküszöb különösen idős korban és kisgyerekes családoknak nagy áldás.Érdemes az üzlet bemutatótermében kiállított ajtókat, ablakokat alaposan megnézni, főleg a hegesztéseket és illesztéseket, a vasalatok masszivitását és a kapcsolódási pontokat. Minél több a záródási pont, annál jobb a termék biztonsága, hang- és hőszigetelése. Ugyanakkor az is lényeges, hogy a kilincs melletti ponton kívül legyen még minimum kettő: így már biztosan jól fog zárni. Ha lehet, a gyártás folyamatába is pillantsunk be, így meggyőződhetünk róla, valóban az kerül az ablakba, amit megrendeltünk – magyarázza Molnár Ágnes, a nyílászárók gyártásával és kivitelezésével foglalkozó SZ-PLAST Ablak Kft. bemutatótermének vezetője.A 22 éves múltú SZ-PLAST Ablak Kft. a szép kivitelezésre, a magas minőségre és a kiváló szolgáltatásra, a megbízhatóságra törekszik. Termékeit az egyedi megjelenés jellemzi – színek, formák és kialakítások tekintetében egyaránt.