Deja Vu Fesztivál 2019: új nevek és napi bontás!

Deja Vu Fesztivál 2019 - kérd el Magad otthonról!

Szeged, Újszegedi Partfürdő

2019. június 7-8-9.

Bérletértékesítés >>

Get Ready to Bounce! 15 vadonatúj névvel bővült az év retro-őrülete: a pár hete bejelentett ikonok mellett a Close to You, Celebration és Dooh Wah Diddy című világslágerekkel befutott Fun factory és a korszak egyik legkarakteresebb germán house csapata, a Brooklyn Bounce is csatlakozott a Tisza-party dzsemborihoz.A hazai élvonalból a már bejelentett Kozmix - Sterbinszky - Mr Rick - Erica C és Robby négyesfogat mellett többek között a Happy Gang, a Fiesta, a Desperado, Dj Dominique, Náksi, Peat Jr & Fernando feat Sheela, Bárány Attila, Erős vs Spigiboy, Spy the Ghost, Wallas és a 90-es évek No 1 hazai house-legendája, Tommyboy fűti fel a hangulatot három napon át.A napi bontás:A nemrégiben a Koncert.hu országos szavazásán az Év Fesztiváljává választott rendezvényt a szervezők elmondása szerint minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi. A kedvezményes bérletek (14.990 helyett 9.990Ft) mellett a mai naptól a napijegyek is megérkeztek, melyeket március 22-ig, super early bird villámakcióban, 5.500 Ft helyett 3.790 Ft-ért kínálnak a Ticketportal Hungary jegyirodákban. Az igazi fanatikusokat az idén is várja a VIP Zone, amely személyes találkozással kecsegtet a fesztivál külföldi sztárfellépőivel, ide 29.990 Ft-ba kerül a 3 napos belépő.