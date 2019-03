Díjmentes pénzügyi tanácsadás országszerte

Sokan fogadják meg újévkor, hogy nagyobb figyelemmel és tudatossággal fordulnak a pénzügyeik felé. Akár egy nagyobb kiadással járó célt szeretnének saját forrásból elérni, akár meglévő adósságaikat kívánják minél gyorsabban törleszteni, vagy csak egy stabil, a váratlan helyzetek próbáját is kiálló költségvetést akarnak kialakítani, a kezdetben erős elhatározás általában egy-két hónap után elhalványul. A tavasz beköszöntével azonban új erőre kaphatnak az újévi fogadalmak: miért pont a pénzügyi tervezés lenne az, amit ne lehetne akár ilyenkor megkezdeni?Ha az elhatározás megvan a hatékony pénzügyi tervezéshez, akkor már néhány jó tanács is elegendő lehet ahhoz, hogy kiszámítható, a pénzügyi célokhoz igazodó költségvetést lehessen megalkotni. A Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértő, ám pártatlan, pénzintézetektől független, díjmentesen igénybe vehető segítséget ad mindazoknak, akik tudatosabban alakítanák pénzügyeiket. A tanácsadók rendelkezésre állnak akkor is, ha valakinek a szolgáltatóval kapcsolatos pénzügyi panasza van, vagy jobban meg szeretné ismerni egy-egy konstrukció előnyeit és kockázatait A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat országszerte elérhető, így mindenki a lakóhelyéhez legközelebb eső irodában konzultálhat a szakértőkkel.Az éves tervezés legfontosabb eleme a háztartási költségvetés, amely arra szolgál, hogy minden rendszeresen és alkalmanként felmerülő bevételt és kiadást számba véve átláthatóvá váljon, milyen pénzügyi mozgástér áll rendelkezésre a kisebb-nagyobb távlati tervek megvalósításához. Ennek elkészítésében is ingyenesen nyújtanak segítséget a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársai. A háztartási költségvetés alapján meghatározható, milyen módon érdemes takarékoskodni, vagy mely pontokon lehet a kiadásokat csökkenteni, de megmutatja azt is, hogy az adott háztartás milyen stressztűrő képességgel rendelkezik, vagyis mekkora váratlan kiadást bírna el, illetve mekkora összegű hitel felvételére alkalmas.Fontos, hogy az éves tervezésen túl, konkrét hitelajánlatok, konstrukciók áttekintésében is eligazítást tudnak nyújtani a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat kollégái, sőt már megkötött pénzintézeti szerződések értelmezésével kapcsolatban is lehet hozzájuk fordulni. Az irodahálózatra vonatkozó információk, az egyes irodák és az alkalmi, megyeszékhelyeken kívüli kitelepülések elérhetőségei megtalálhatók a