Díjnyertes panoráma nyílászárók a Cédrus Ligetben

A padlótól a mennyezetig egybefüggő nyílászárók a lehető legtöbb természetes fényt biztosítják a lakásoknak. A minimál dizájn nyílászárók vezető gyártója, az Ecosteel SA szakemberei az MMTW 38 Plus típus megalkotásával egy olyan kompromisszumoktól mentes és előremutató terméket fejlesztettek, amely 2017-ben Red Dot Design Award díjat nyert.Különlegessége, hogy az alkalmazott rendszer, amely jellemzően kiemelt, nagy értékű családi házakon és magánvillákon kerül beépítésre, most egy lakópark projektben is megjelenik.A tolóajtók küszöb nélküli kialakításúak, a padlószinttel egy síkban elhelyezkedő, egyszerűen takarítható görgősoron az üvegfelületek elhúzásával a nappali-étkező, szoba és terasz teljesen egybenyitható. A mindössze 20 mm látszó szélességű alumínium osztóprofil elegáns és filigrán megjelenésű, a biztonságról az opcionálisan gyerekzárral is kérhető kézfogó és az RC2 biztonsági követelményeket teljesítő rejtett zárszerkezet gondoskodik. A nyílászáró rendszer teljesítményjellemzői teljesítik a legszigorúbb európai normákat és előírásokat.