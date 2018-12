Duplázott a KZS Mobil Car: két vizsgasorral várja az ügyfeleket

KZS Mobil Car Kft.

A KZS Mobil Car Kft. szolgáltatási köre pár hónapja bővült: gyors határidővel műszakiztatják és készítik fel a hozzájuk érkező gépjárműveket – és most már a teherautókat is. Bár előzetes időpont-egyeztetésre szükség van, ha valaki lengéscsillapító- vagy fékbeállítás igénnyel érkezik, jó eséllyel azonnal teljesítik kérését – ez vonatkozik a futómű-beállításra és az olajcserére is – mondja Krisztin Zsolt, a kft. ügyvezető-tulajdonosa. Hozzátette, a honosítás teljes körű ügyintézésével, eredetiségvizsgálattal, illetve általános szerviz szolgáltatásokkal – Szegeden versenyképes áron – továbbra is várják az ügyfeleiket.Az újabb szervizük bármilyen típusú teherautó műszaki vizsgáztatását vállalja. A kombinált, 20 méter hosszú akna minden szükséges – hatósági elvárásoknak megfelelő – berendezéssel felszerelt, így speciális fékmérési műveletre, illetve tachográfellenőrzésre is alkalmas. A műszakiztatás vontatvány nélkül körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe, mechanikai átvizsgálásokból és elektronikai, vagyis számítógépes mérésekből áll. Személygépkocsik esetén átlagosan 1 órát tesz ki a vizsgaidő. Ezzel a városban a leggyorsabbak közé tartoznak. A precíz munka igazodik a pontos előjegyzésekhez – teszi hozzá az ügyvezető –, ez a gördülékeny munkavégzés alapja.A műszaki feltételeiről, az ehhez szükséges dokumentumokról a KZS Mobil Car Facebook-oldala és honlapja is tartalmaz minden információt, de erről a telefonos bejelentkezéskor is egyeztetnek a klienssel. Az aktuális információkért, az árakért és kedvezményekért is érdemes ellátogatni a honlapra!A KZS Mobil Car Kft. 2007 óta megbízhatóan, szakszerűen dolgozik azon, hogy minden ügyfél elégedetten távozzon: ma már 13 munkatárs biztosít rugalmas, gyors, garantált minőséget, udvarias kiszolgálást. Ez utóbbihoz hozzátartozik az ingyenesen fogyasztható kávé is, mely a várakozási idő alatt kényelmesen elfogyasztható a Bakay úti cég irodájában.