Egész Európára jut a szatymazi üvegpalota fényéből - A 30 éves Szilánk-CE Glassnál jön az újabb fejlesztés

– A sikeres családi vállalkozás története valójában 101 évre vezethető vissza, hiszen nagyapám – első generációs üvegesként – műhelyt vitt Keszthelyen, majd a szüleimnek adta át a stafétabotot. Ők kilenc gyermeket taníttattak ki, én legfiatalabbként jogra jártam. Amikor közöltem velük, hogy nem ez a karrierálmom, édesanyám tanácsára a megélhetést biztosító üvegezést választottam. Egyéni vállalkozóként, harmadik generációs üvegesként 1989-ben megnyitottam a Varga Üveges Műhelyt. A többszöri költözés, a Szilánk részvénytársaság, később cégcsoport létrehozása után 2012-ben Szatymaz mellé költöztünk, és felvettük a nemzetközibb CE Glass Industries nevet.– A folyamatos fejlesztés. Jelenleg egy saját célra tervezett, energiatudatosan épített ingatlanban üzemelünk, és hamarosan újabb csarnokkal bővülünk. A legmodernebb, német gyártósorokkal, (fél)automatizált gépekkel, optimalizált belső logisztikával, hosszú távú stratégiával működünk. Minőségirányításban Európában toronymagasan vezetünk. Jelentős az exportbevételünk: elsősorban a környező országokba szállítunk, de Nyugat-Európába is eljutunk. Óriási hangsúlyt fektetünk az utánpótlás kinevelésére, a fiatalok karrierépítésére, ugyanis üvegipari szakmai képzés hazánkban évek óta nincs.– Mert jó a fizikai részlegen dolgozóknak szánt kezdőfizetés, az 1500 forintos nyitó órabér. Talpraesett, dolgozni akaró fiatalokra most is szükség van, az építőipar szárnyal és válságtól sem tartok. Velünk hosszú távon tervezhet a pályakezdő, vannak olyanok, akik huszonéve dolgoznak itt. Főleg férfiakra számítunk az üvegszabászaton, a hőszigetelt üveggyártáson, az egyéb üvegipari megmunkálási részlegen, az anyagmozgatásnál. Van műszakpótlék, alapbérbe beépített cafetéria, törzsgárdadíj, karácsonyi ajándék. Kiszámíthatóságot, stabilitást nyújtunk egy európai szintű, komfortos munkahelyen, ahol évente indítunk tehetséggondozói programokat a fizikai részlegen – idén már a szellemi állomány számára is. Akik végigcsinálták a 8-10 hónapos képzéseket, ma mindannyian vezető pozíciót töltenek be. A munkába járást teljes egészében térítjük a saját gépkocsival közlekedők részére, de Szegedről ingyenes buszjáratot is biztosítunk.– Meglepetést szervezünk a 330 dolgozónak. Csapatépítések, céges rendezvények egész évben vannak: 20 éves a focibajnokságunk, villám ételkóstolókat, családi napokat tartunk, karácsonyozunk. A hangulat jó, a csapat stabil, erős, ezért vagyunk eredményesek. Lesz 4. generáció, a saját utánpótlásomról már gondoskodtam: három gyermekem nyúl a stafétabotért.