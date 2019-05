Egész héten hajtott a melóban? Irány a Tisza Gyöngye

www.oneticket.hu oldalon kaphatók még korlátozott számban, vagy személyesen az LvL Up eSport Bárban, Szeged, Jókai u. 7-9. szám alatt. Elővételes kedvezményes belépők aoldalon kaphatók még korlátozott számban, vagy személyesen az LvL Up eSport Bárban, Szeged, Jókai u. 7-9. szám alatt.

A lemezlovastól megtudtuk, hogy június 1-jétől olyan bulikat csapnak a szegedieknek, ahol a retrót ügyesen vegyítik a mai kor diszkózenéivel. Csepregi Éva, Zoltán Erika, Révész Sándor, Kiki és a többi retro énekes dalait a mai fiatalok számára is befogadható, új köntösbe „hangszerelte" át.A szabadtéri szórakozóhely vadonatúj környezetben, a mesés Tisza-parton, a ’80-as, ’90-es évek, valamint napjaink legnagyobb slágereivel tér vissza a gyökerekhez – igényes szórakozást, minőségi vendéglátást kínálva a szegedieknek.remek hangulatára nem csak DJ Doninique neve a garancia. Itt lesz a szintén tősgyökeres szegedi DJ Toka (Keresztes Péter) és az Első emeletből ismert Kiki és Ujvári Péter, az egykori UP! zenekar alapítója és frontembere.DJ Dominique még az egyetem mellett kezdett el diszkózni. Ebben nagy szerepe volt a, annak ellenére is, hogy szülei sokáig nem engedték el felnőtt diszkóba, csakis tinidiszkóba. Aztán persze behozta a „lemaradást", sőt ma már az ország egyik legelismertebb dj-jeként tartják számon a Szegedhez erősen kötődő, 38 aranylemezzel, 6 állami kitüntetéssel büszkélkedő, fizikus diplomával rendelkező férfit. A szegediek rendszeresen találkozhatnak vele a SZIN-en és Dejavu fesztiválon, és júniustól gyakran a Tisza Gyöngyében is, hiszen a szombat esték zömét ott tölti majd.– A 80-as években az egyik fénykorát élte a Szeged legnívósabb diszkójaként ismert Tisza Gyöngye, ahol olyan szegedi legendákkal lehetett találkozni, mint Maki (Molnár Sándor) vagy Raten (Rácz Ferenc Róbert). Mindkettőjüktől sokat tanultam, nagy szerepük volt abban, hogy elismert dj lettem. Sajnos egyikük sem él már – emlékszik vissza a régmúltra DJ Dominique, aki a bulikban igyekszik érzelmi kapcsolatot teremteni a közönségével. Számára felemelő pillanat, amikor több ezer ember egyszerre táncol, ugrál, ölelkezik, énekel. Ezt szeretné megvalósítani a megújult Tisza Gyöngyében is.