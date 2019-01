Egészségügyi adataink biztonságban vannak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben

(X)

Az EESZT-ben lévő egészségügyi adataink védettek: ezekhez csak háziorvosunk és kezelőorvosaink férhetnek hozzá, míg a gyógyszerészek a számukra fontos receptadatokat érhetik el. A legérzékenyebb egészségügyi adatok (pl. pszichiátriai, addiktológiai stb) kizárólag az adott szakterület orvosai számára láthatók, így biztosan csak az nézheti meg, akinek arra a mielőbbi gyógyulásunkhoz szüksége van. A háziorvos például látja, hogy páciense kiváltotta-e a receptet, felhasználta-e a beutalót. A betegnek pedig nem kell magával vinnie orvosához leleteit, zárójelentéseit, ambuláns lapjait, mert a Térből a kezelőorvos bármikor lekérheti azokat.mi magunk is szabályozhatjuk, ki kapjon hozzáférést adatainkhoz, és azt is folyamatosan nyomon követhetjük, ki milyen dokumentumot töltött fel rólunk és ki kért hozzáférést a velünk kapcsolatos információkhoz.az EESZT lakossági portálján, ahonlapján tehető meg. A portálra történő belépéshez szükséges a személyes ügyfélkapuhoz tartozó felhasználónév és jelszó, illetve a tajszám. Ezen kívül a Kormányablakoknális lehetőség van módosítani a jogosultságokat, ehhez szükséges bemutatni a személyazonosságát igazoló okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) valamelyikét, illetve a tajkártyáját.– A rendszert a legmagasabb szintű tűzfal védi, így kívülről, jogosulatlanul hozzáférni a kényes egészségügyi adatokhoz nem lehet, az egészségügyi szakdolgozók pedig szigorúan szabályozott keretek között nyerhetnek csak betekintést – mondja Tamás László János, a győri Petz-kórház főigazgatója. – Az adatokhoz történő minden hozzáférést rögzít a rendszer, pontosan lehet tudni, ki, mikor és milyen dokumentumainkat tekintette meg, így visszaélést nem lehet nyom nélkül elkövetni. A beteg érdeke, hogy a kezelésében részt vevő orvosok és más egészségügyi szakdolgozók betekinthessenek a dokumentumokba, hiszen ez meggyorsítja az információcserét az egyes területeken dolgozók között, és ezzel a gyógyítást is – mondja a főigazgató.