Egy-két hely akad még a MÁV Nosztalgia különvonataira

A MÁV Nosztalgia különvonata, az Isonzó Expressz 2019. augusztus 5-én indul útnak Ausztrián keresztül Szlovéniába és Olaszországba, ahol Nova Goricában 3 csillagos vagy 4 csillagos szállodában szállnak meg az utasok. Az 5 napos, 4 éjszakás utazás során az első világháborús frontok déli szakaszát, az Isonzó völgyét és a piavei offenzíva helyszíneit fedezhetik fel a turisták.Az Isonzó Expressz az 1854-ben átadott, Semmering-hágón keresztülvezető Semmeringbahnon haladva zakatol, a szemet gyönyörködtető alpesi táj szépsége az alagutakkal, viaduktokkal, több mint 100 kőhíddal és átjáróval lenyűgöző látványnak ígérkezik. Miközben a smaragdszínű Isonzó mentén, a világhírű Solkan-hídon át vezet az út az egykori görzi vasútállomásra, a vonaton történelmi előadásokon, beszélgetéseken múlathatják az időt az utasok. A programok között szerepel a Sabotin hegyi békepark és szabadtéri múzeum, az I. világháborús isonzói front eseményeit felidéző kobaridi múzeum, a Kolovrat hegy, Piave szigete, Cittadella városka, a Doberdó-fennsík, a tengerparti pihenés, a postojnai cseppkőbarlang, a predjamai vár, valamint Javorca.Augusztus 5-én a Varázslatos Bled különvonat az Isonzó Expresszel egyesítve közlekedik, de a bledi utasok korábban leszállnak, és a nekik szervezett programokon vesznek részt. Úti céljuk a Bledi-tó, amely Szlovénia legnépszerűbb turistalátványossága: zöldellő erdők, havas hegycsúcsok, kristálytiszta víz, ódon vár, aprócska sziget kápráztat el.Evezős hajókkal Szlovénia egyetlen szigetére is eljutnak, ahol a hajdani kolostor, a Szűz Mária-kegytemplom várja őket. Kirándulnak a sziklameredélyek között kanyargó Vintgár-szurdokhoz, a Šum-vízeséshez, a bohinji tóvidékhez. A Vogel 1535 méteres magaslata, a Bohinji-tó csücskében nyíló Száva-vízesés, a Júliai-Alpok legszebb hágóútjaként ismert Vršič-hágó, a Boka-vízesés is úti cél lesz.A Predil-hágó hegyi átjáró az olaszországi Kanal-völgy és a szlovéniai Trenta völgy között, amelyen utazva az út mentén számos, az első világháborúból fennmaradt erődítmény romjánál, illetve a Hermann-emlékműnél vagy a Flitscher Klause kőerődítményénél is megpihenhetnek a fáradt vándorok. Vaskapu Expressz október 18-án lenyűgözően vadregényes tájak mellett suhan el. A 3 napos, 2 éjszakás program úti célja az Al-Duna szabályozásának gigászi mérnöki teljesítménye, amely a maga korában a Szuezi- és a Panama-csatorna beruházásával volt egyenrangú. Az odaúton belefér a temesvári városnézés, a szállás Herkulesfürdőn lesz. Lesz hajókázás a Dunán, vonatozás az Al-Duna térségében, ahol a sziklákba vájt, mély folyóvölgyben, szinte a víz szintjével egy magasságban lefektetett vasútvonalon zakatol a szerelvény egészen a vár aljáig. Nem maradhat ki a szörényvári séta, a hajózás a Vaskapu I. erőmű zsilipjéhez és a Kis- és Nagy Kazán-szoroshoz. Az utasok ellátogathatnak Orşovára, a kikötőbe, ahol hajóra szállnak, majd kezdetét veszi a fantasztikus utazás. Áthajóznak a Kis- és Nagy-Kazán szoroson. A hazaúton Aradon állnak meg, ahol a 13 aradi vértanú emlékművét és a Szabadság-szobrot keresik fel, de történelmi emlékséta is lesz a Kultúrpalotához, az Állami Színházhoz és a szerb ortodox templomhoz.Az Élményvonatok meleg ételeket és széles italválasztékot kínálnak nosztalgia étkezőkocsijukon.