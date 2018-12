Egyet fizet, kettőt kap - Fülilleszték-akció a Megában

Mega Kft. Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánrendelő

6720 Szeged, Roosevelt tér 7–9. • Tel.: 62/424-607

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–17 óráig

Mega Halláscentrum 6723 Szeged, Felső Tisza-part 31–34.

Tel.: 62/424-603

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig

hallascentrum@megakft.com • www.megakft.com 6720 Szeged, Roosevelt tér 7–9. • Tel.: 62/424-607Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–17 óráig6723 Szeged, Felső Tisza-part 31–34.Tel.: 62/424-603Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig

(X)

A Felső Tisza-parti és a Roosevelt téri Mega Halláscentrumban december 22-ig nem csak az akció miatt érdemes ellátogatni: a hagyományokhoz híven az év utolsó hónapjában ismét a szervizé a főszerep.A zavartalan ünnepvárás és karácsony érdekében nem árt a hallókészülékek felülvizsgálatát, általános karbantartását elvégeztetni, hiszen kár lenne a családi pillanatok legjavát azért nem élvezni, mert elmaradt a már régóta esedékes csőcsere vagy illesztéktisztítás.Ez utóbbi akár hallójárat-gyulladást is okozhat, ezért évente egyébként is célszerű cserélni, tisztítani pedig hetente kell. Egy 30 perces, pezsgőtablettás fertőtlenítés elegendő az illeszték karbantartásához, az ehhez szükséges tisztítócsomagok is elérhetőek a szaküzletben.– A decemberi szervizhónapban a kisebb, helyben végezhető javításokért nem kell fizetni, és jó hír, hogy készülékenként mindenkinek ajándék elemeket adunk, amennyiben a páciens behozza a hallókészülék érvényes nyilvántartási kiskönyvét – mondta el Kisné Kotogán Zsuzsanna, a 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező cég vezető audiológusa.A 8 gyártó termékeit kínáló Mega Halláscentrumban egész évben ingyenes hallásvizsgálattal és tanácsadással várják az előzetesen bejelentkezett vendégeket. Az üzlet december 15-én nyitva, a két ünnep között, december 27-én és 28-án zárva lesz.