Egyszer mindenkinek jár egy hungis lagzi

A jelenlegi formájában több mint négy éve működő vendéglátó- és szórakozóhely azon párok lagzijának lehet ideális helyszíne, akik kedvelik a múltat és a jelent egyedi módon egyesítő, jellegzetes hangulatot árasztó épület atmoszféráját. A páratlan élményt ki kell próbálni! A műemléki védelem alatt álló, belvárosi épületben a földszinti terem 100-200 főig fogadja a lakodalmak mellett a családi rendezvények, ballagások, céges rendezvények, színházi előadások, egyházi szertartások vendégeit.Aki idén nyárra-őszre tervezi a lagziját, ne halogassa sokáig a helyszínfoglalást, mert tavaly például a Hungiban rendezett lagzik száma a korábbi évekhez képest megduplázódott! Saját konyhájában változatos menüsorral, egyedi, különleges igényekhez alkalmazkodva lakatja jól az éhes vendégsereget. Terasza a helyszíni esküvők közkedvelt terepe.A Hungiban minden adott egy profi rendezvényhez, így képes maximálisan igazodni a megrendelő elvárásaihoz: minőségi hang- és- fénytechnika, illetve a vetítésre alkalmas, 25 m-es vászon igény szerint használható. Mivel széles szolgáltatói bázissal rendelkezik, van a tarsolyában zenekar, dj, dekorációs és produkciós cég, sőt, még a gyermekfelügyelet is megoldható a lagzikon. Megújuló pultjában képzett mixerek és baristák a prémium italok gazdag kínálatával szolgálják ki a vendégeket.A körasztalos vagy bankettasztalos terítéssel a klasszikus, egész éjszakás lagzikat, illetve az egyvacsorás lagzikat bonyolítják le.A násznép a Tisza-parton vagy a Stefánián biztosan talál magának parkolóhelyet, bár gyakran gyalogosan érkezik a belvárosi patinás épületbe a lakodalmi menet. A vendégek sokszor érzelmileg is kötődnek a helyhez: a pár itt ismerkedett meg egymással, vagy éppen a szülők tartották ugyanitt a lakodalmukat – meséli Annus Melinda klubmenedzser, hozzátéve, az eddigi hungis lagzis párok nagyon pozitív visszajelzéseket adtak.A részletekről bárki személyesen is érdeklődhet az IH Rendezvényközpontban január 12-én, szombaton a XIV. Menyegző Esküvői Kiállítás és Vásáron, ahol a legendás Hungi Vigadó is képviselteti magát.A nyáron újranyílt Hági Udvar kerthelyisége évtizedekig generációk szórakozóhelyét jelentette. Nemrégen elkészült termeiben maximum 60-70 fős lagzik lebonyolítását vállalja a céges rendezvények, osztálytalálkozók, baráti összejövetelek mellett. A kis létszámú nyári lagzit vagy izmosabb ballagási ebédet tervezők már most lefoglalhatják a Hágit. Szolgáltatásai, sőt, még a hangulata is megegyezik a Hungi Vigadóéval. Újdonság, hogy januártól már itt is működik a napi menüztetés – hívja fel a figyelmet Annus Melinda. Saját konyhájában 11.30-tól 15 óráig 2 fajta levessel, 3-féle főétellel, 1 desszerttel várja az ebédelni érkezőket a megújult Hági Udvar.Rendezvényekkel kapcsolatban további információt kérhet Annus Melindától a 06-30/535-3483 telefonszámon vagy a rendezveny@hungiszeged.hu e-mail-címen.