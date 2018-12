Életeket menthetsz a bőkezű bulizással!

(X)

A nyári szünet után október 20-án az ország egyik legelismertebb előadóművésze és zeneszerzője, Rakonczai Imre adott koncertet, amely est a felhőtlen szórakozás mellett a jótékonykodásról is szólt, hiszen a Spirit üzemeltetői számára nem pusztán a szórakoztatás, hanem a társadalmi szerepvállalás is kiemelten fontos terület.Közel 100.000 Ft-ot gyűjtöttek pár óra alatt az éjszakában, ami nagy öröm, de természetesen a jövőben még többet szeretnének összegyűjteni a pici gyerekeknek. Sőt avezetősége szeretné, ha az éjszakai élet képviselői is, ki-ki lehetőségei alapján vállaljon szerepet az adakozásban!miközben még több pénzt szeretnének összekalapozni, így karácsony előtt még aktuálisabban a rászoruló gyermekeknek.Több okból kifolyólag is érdemes tehát ellátogatni a rendezvényre. Egyrészt azért, hogy bulizz egy jót a nyár folyamán megszépült, átalakított, még modernebbé varázsolt belvárosi Spirit Bárban, másrészt pedig azért, hogy részvételeddel támogass egy nemes célt.Az éjszaka folyamán a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány perselyeibe várják az adományokat!