Elkezdte már az öngondoskodást?

Mielőtt kapásból rávágná, hogy a havi fizetési kötelezettségek mellett képtelenség a nyugdíjas évekre spórolni, gondolja át, ön miből él majd meg néhány évtized múlva! A forintokat érdemes minél korábban kikanyarítani a havi büdzséből.A nyugdíjbiztosítás egy olyan életbiztosítás, ami az állami nyugdíj kiegészítéséhez nyújt segítséget. Ezzel a szolgáltatással önkéntes alapon bárki élhet, és garantált, hogy az állam nem teszi rá a kezét. Egyben tartós befektetési mód is, mert jár rá adókedvezmény, a tőke feletti felelősség csak az egyént terheli, a kockázati tényező az évek alatt többször is változtatható, sőt az összegyűjtött pénzösszeg örökölhető. Fontos, hogy leghamarabb csak az elért nyugdíj után vehetjük ki a lekötött számlánkról.Ne odázzuk el az öngondoskodás kérdését, mert az állami nyugdíj a nyugodt megélhetéshez minden bizonnyal kevés lesz! Mint minden pénzügyünk, ez is kellő tudatosságot és odafigyelést igényel. Portfólióválasztásnál szem előtt tartandó, hogy a húszas évektől egészen 40-45 éves korig érdemes részvényekbe fektetni megtakarításunkat, ekkor a hozam nagyobb, de ezzel együtt a kockázat is.Később a kevésbé kockázatos kötvénybe, illetve állampapírba érdemes átfordítani a pénzt, vállalva a kisebb, de biztosabb hozamot. A nyugdíjbiztosítás tehát több konstrukcióban is ügyesen kombinálható – attól függően, hogy a befektetés részvényben, kötvényben, ingatlanban vagy állampapírban valósul meg tőke- vagy nem tőkegarantált környezetben.Lehet rendszeresen vagy anélkül fizetni a biztosítási díjat, de szem előtt kell tartani, ha egy adott évben nem történik befizetés a számlára, akkor az arra évre igényelhető adójóváírás elveszik. Minél közelebb vagyunk a nyugdíjhoz, annál nagyobb az adókedvezmény is, amely akkor is jár, ha nyugdíj mellett dolgozik a számlatulajdonos.