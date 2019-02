ENSZ: Magyarországon jók az e-kereskedelem feltételei

(X)

A szektor árbevétel-növekedése rendkívül pozitív hangulatot teremt az e-kereskedők körében, és kifejezetten magas az új belépők aránya is. Szakértők szerint jelenleg a szektor legfőbb mutatói kifejezetten erősek, némileg várakozáson felüliek, ami annak tudható be, hogy a növekedés törvényszerűen bekövetkező lassulása a vártnál némileg kisebb mértékű. Az összesített teljesítmény kifejezetten magas, évek óta 20 százalék körüli, ami jelentősen magasabb a kontinens átlagánál.Az erős összesített teljesítményhez nagyban hozzájárul a vásárlási gyakoriság emelkedése; egyre magasabb azoknak a vásárlóknak a száma, akik rákaptak az online rendelés ízére, és örömmel választják ezt a kényelmes módot. Az átlagos megrendelési érték is törvényszerűen növekszik; ez részben a webáruházakkal szembeni bizalom jele, részben pedig annak köszönhető, hogy egyre több nagy értékű gépet és felszerelést vásárlunk online. Az utóbbi években egyre magasabb a háztartási kis- és nagygépek eladása, de továbbra is pörög a televíziók, laptopok, mobiltelefonok eladása. Sőt, még a végfelhasználói tanúsítványhoz kötött klímaberendezések online eladása is képes dinamikusan nőni.A teljes e-kereskedelmi teljesítmény növekedésének lassulását elsősorban a vásárlói bázis növekedésének lassulása idézi elő. Jelenleg a bázis növekedése 6-7 százalék körüli, ami kifejezetten magas, hosszú távon aligha tartható. Már 3 millió feletti az aktív vásárlók száma az országban; a fejlett e-kereskedelemmel rendelkező országok statisztikáiból tudhatjuk, hogy még bőven van növekedési potenciál ebben a mutatóban is, de a növekedési ütem folyamatos lassulásával kell számolni.Az ENSZ genfi székhelyű gazdaságfejlesztési szervezete 2018-ra vonatkozóan is elkészítette a beszámolóját, amely az országok e-kereskedelmi lehetőségeit és környezetét vizsgálja. Magyarország a 39. helyen végzett, ezzel hozzávetőlegesen a mezőny háromnegyedét utasítva maga mögé.A beszámoló a postai és logisztikai szolgáltatások megbízhatóság indexét, a bankszámlával vagy mobilfizetési lehetőséggel rendelkezők arányát és az egymillió lakosra jutó biztonságos internetszerverek számát vette górcső alá. Nem meglepő, hogy a listát zömében európai államok uralják, az első tízbe csupán Szingapúr és Új-Zéland volt képes helyet követelni magának az öreg kontinens határain túlról.Magyarország tehát kifejezetten kedvező gazdasági környezetet biztosít azok számára, akik e-kereskedelemmel szeretnének foglalkozni. Habár a közép- és kelet-európai régió országai messze lemaradtak a kontinens három vezető piacától, a brit, német és francia piacok népességszáma miatt ez teljesen egyenlőtlen versengés lenne. Ezek az országok nemcsak a CEE régió országait, hanem a skandináv és Benelux-államokat is utcahosszal előzik.A kedvező piaci környezet dacára minden egyes hazai webáruháznak meg kell dolgoznia a piaci részesedésért. Sokan úgy vélik, a külpiacokon nagyobb siker vár rájuk, ezért sokakat foglalkoztat a külföldi piacnyitás gondolata.Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a hazai szereplők közül kizárólag azképes több országban sikeresen kereskedni, a kicsik számára az idegen nyelvű webadminisztráció és az ügyfélszolgálat fenntartása is nehézséget jelent. Ugyanakkor a részpiacok jól célozhatók; megfelelő exporttervvel, ügyes marketinggel és megfelelő logisztikai szolgáltatásokkal a magyar e-kereskedőknek is van keresnivalójuk a külföldi piacokon.