Építkezők Napja a szegedi Bodrogi Baunál

BODROGI ÉPÍTÉSI ÉS BARKÁCSÁRUHÁZAK:

6640 Csongrád, Fő u. 61.

6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.

6800 Hódmezővásárhely, Kistöltés u. 30. – Nagytüzép

6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 21.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

5600 Békéscsaba, Berényi út 52.

6724 Szeged, Szatymazi u. 35.

Az Építkezők Napján zenei műsor, ugrálóvár, rodeóbika, bűvészprodukció, gyermekprogramok, vetélkedők és nyereményjátékok szórakoztatják a család apraját, míg a barkácsbemutatók, illetve 25 beszállító cég egész napos, helyszíni szaktanácsadása a nagyoknak szól: széles szerszámgépválasztékkal, ragasztástechnikai és építőipari újdonságokkal találkozhatnak az ide látogatók. A Dumaszínházból ismert Benk Dénes stand-up fellépése és Tápai Tomi motoros streetfighter bemutatója a nap egyik legszórakoztatóbb programjának ígérkezik.A hagyományteremtő, egész napos rendezvény célja, hogy a vásárlók minél alaposabban megismerkedhessenek az áruházzal, termékeivel, szolgáltatásaival, illetve minél többet tudjanak meg a Bodrogi Bauról.A tavaszi kínálattal megjelenő újságaink akciós termékei már április elejétől elérhetők. Április 13-án – az ÉPÍTKEZŐK NAPJÁN – a szegedi Bodrogi Bau Építési és Barkácsáruház belső terének valamennyi akciós újságban nem szereplő termékei plusz10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg. Kedvezményeken felül kivitelezési szaktanácsadással is állunk rendelkezésre.A mintegy 40 ezer négyzetméteres telephelyen elhelyezkedő, 1500 négyzetméter hasznos térrel rendelkező áruházban megtalálható: széles építőanyag-, barkácsáru-, hideg- és melegburkolat-kínálat, illetve ragasztástechnikai és szaniter részleg, világítástechnika. Szakértő kollégák szolgálják ki a vásárlókat a Szatymazi úton – immár 3,5 éve. Fűnyírók, kültéri lámpák, kül- és beltéri falburkolatok, építőipari szerszámok, festékkínálat, saját gyártmányú hőszigetelő termékek közül válogathat a szegedi lakosság.Az Új Ház Centrum Zrt., Magyarország legnagyobb építőanyag-kereskedelmi hálózatának tagjaként a Bodrogi Bau Kft. Szegeden több mint 20 éve áll a lakosság, illetve az építőipar szolgálatában. Az áruházainkban forgalmazott anyagokat kivitelezőink be is építik.A cégcsoport két éve adta át a Bodrogi Bau Kft. égisze alatt működő két szegedi gyárát a Szatymazi utcai telephelyén. Ezek a hódmezővásárhelyi asztalos- és lakatosüzemmel együtt egy olyan komplex gyártói világot képeznek, amely egyrészt saját építőipari kivitelezések, másrészt pedig közvetlen megrendelői igények kielégítésére alkalmasak.Az Aluland egyedi tervezésű és kivitelezésű alumínium nyílászárókat és függönyfalszerkezeteket gyárt magas színvonalon, német gyártástechnológia alkalmazásával. A piacon kiemelkedő minőséget képvisel tervezők és kivitelezők, valamint egyéni megrendelők számára is.A Carboland gyár EPS-expandált polisztirolhab hőszigetelő termékeket állít elő. A többféle vastagságú és hőszigetelő képességű, valamint különböző nyomószilárdságú termékeket jellemzően a Bodrogi Bau áruházak forgalmazzák magánemberek, illetve egyedi projektek kiszolgálására.A Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft. 27 éve magas színvonalon, pontosan teljesített határidőkkel, a megállapodások maradéktalan betartásával dolgozik. Az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltatás terén több mint negyed évszázada maradandó minőséget alkotni.