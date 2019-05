Építkezők Napja a vásárhelyi Bodrogi Baunál

BODROGI ÉPÍTÉSI ÉS BARKÁCSÁRUHÁZAK

6640 Csongrád, Fő u. 61.

6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.

6800 Hódmezővásárhely, Kistöltés u. 30. – Nagytüzép

6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 21.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

5600 Békéscsaba, Berényi út 52.

6724 Szeged, Szatymazi u. 35.

Az Építkezők Napján barkácsbemutatóval, szakmai előadásokkal, valamint 20 beszállító cég egész napos, helyszíni szaktanácsadásával találkozhattak a vásárhelyiek. CSOK- és ingatlanpiaci tájékoztatón vehettek részt, hallhattak belsőépítészeti trendekről, okosházakról, hőszigetelésről. Megismerkedhettek az áruház széles szerszámgépválasztékával, építőipari újdonságaival.A család legfiatalabb tagjai is találtak maguknak elfoglaltságot, hiszen a PomPom együttes zenés műsora mellett ugrálóvár, kézműveskedés, arcfestés, vetélkedők és még bohóc is szórakoztatta a gyerekeket. Az áruház nyereményjátékokkal és kedvezményekkel is készült erre a napra.A sokéves, egész napos rendezvény célja az volt, hogy a vásárlók minél alaposabban megismerkedhessenek a Bodrogi Bau áruházzal, termékeivel, szolgáltatásaival.– Minden év tavaszán ébresztő kürtöt fújunk az építkezőknek, barkácsolóknak, kertészkedőknek. E napon nemcsak vásárolni, hanem tájékozódni is lehet a megjelent szakembereknek köszönhetően. Így magánembereket, építőipari szakembereket egyaránt elláttunk információkkal, ötletekkel, szaktanácsokkal – fogalmazott Bodrogi Ferenc ügyvezető.A hódmezővásárhelyi áruházban széles építőanyag-, barkácsáru-, hideg- és melegburkolat-kínálat áll rendelkezésre, illetve a ragasztástechnikai és szaniter-, valamint a világítástechnika részlegen szakértő kollégák szolgálják ki a vásárlókat. Fűnyírók, kültéri lámpák, kül- és beltéri falburkolatok, építőipari szerszámok, festékkínálat, saját gyártmányú hőszigetelő termékek közül válogathat a lakosság.Az Új Ház Centrum Zrt., Magyarország legnagyobb építőanyag-kereskedelmi hálózatának tagjaként a Bodrogi Bau Kft. Hódmezővásárhelyen évtizedek óta áll a lakosság, illetve az építőipar szolgálatában.– A Bodrogi Bau figyelemmel kíséri az építőipari újdonságokat, a piacon megjelenő új trendeket hozzuk be az áruházba. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk: Csongrád megyében és Hódmezővásárhelyen piacvezetők vagyunk az építőanyag-értékesítésben. Ez többek között a felkészült szakembergárdának, valamint a széles, mindenre kiterjedő termékkínálatnak köszönhető. A nálunk kapható termékek jó minőségűek, és árkategóriától függetlenül garantáltan működnek is. Vásárlóink bennünk nem csalódnak.A cégcsoport két éve adta át a Bodrogi Bau Kft. égisze alatt működő két szegedi gyárát a Szatymazi utcai telephelyén. Ezek a hódmezővásárhelyi asztalos- és lakatosüzemmel együtt egy olyan komplex gyártói világot képeznek, amely egyrészt saját építőipari kivitelezések, másrészt pedig közvetlen megrendelői igények kielégítésére alkalmas.Az Aluland egyedi tervezésű és kivitelezésű alumínium nyílászárókat és függönyfal-szerkezeteket gyárt magas színvonalon, német gyártástechnológia alkalmazásával. A piacon kiemelkedő minőséget képvisel tervezők és kivitelezők, valamint egyéni megrendelők számára is.A Carboland gyár EPS-expandált polisztirolhab hőszigetelő termékeket állít elő. A többféle vastagságú és hőszigetelő képességű, valamint különböző nyomószilárdságú termékeket jellemzően a Bodrogi Bau áruházak forgalmazzák magánemberek, illetve egyedi projektek kiszolgálására.A Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft. 27 éve magas színvonalon, pontosan teljesített határidőkkel, a megállapodások maradéktalan betartásával dolgozik. Az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltatás terén több mint negyed évszázada maradandó minőséget alkot.