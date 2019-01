,,Érdekes órák, jó tanítási módszerek." - Remek választásnak ígérkezik a Szegedi Baptista Középiskola nappali képzése

(X)

– Visszatekintve azt mondhatom, hogy igen. Szinte minden nap adott új feladatot és hozott eredményeket is. Szeptember elsejével új időszámítás kezdődött középiskolánkban, hiszen egy teljesen felújított, immáron saját épületben vártuk új és régi tanítványainkat. Átköltöztünk a Rigó utcába (Árkád közelében), melyet a fenntartó, a Baptista Szeretetszolgálat vásárolt meg a tavalyi év folyamán, és kívül-belül teljesen felújítottuk, korszerűen berendeztük. Ezzel együtt az iskola neve is megváltozott, a korábbi Baptista Szeretetszolgálat Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskola helyett a Szegedi Baptista Középiskola nevet viseli. Szükségszerűnek érzetük a megújulást, mert elindítottuk nappali tagozatos képzéseinket is: egy általános gimnáziumi és egy rendészet, közszolgálat ágazatú szakgimnáziumi osztályt. Ezt a szélesebb körű oktatási palettát a korábbi név már nem tükrözte volna hűen, egyszerűen „kinőttük".– Az ünnepélyes tanévnyitó és épületavató után az első három nap természetesen az ismerkedésről szólt. A nappalis nebulóink egymással, tanáraikkal és az épülettel barátkozhattak rengeteg játék keretén belül, kommunikációs szakemberek segítségével.Ezt követően szeptemberben irodalmi-történelmi sétán vettek részt Szeged városában, a következő hónap elején pedig kirándulást szerveztünk Romániába, Aradra és Világosra az aradi vértanúk tiszteletére. Az itt megtartott ünnepi műsor, az emlékmű megkoszorúzása és a világosi vár megmászása felejthetetlen élményt jelentett mindannyiunk számára. Fontosnak tartjuk, hogy hónapról hónapra tanulóink az iskola falain kívül is élményeket szerezhessenek, és egyúttal szélesebb körű ismeretekre tegyenek szert.A tantermekben kollégáim látványos kísérletekkel, kreatívan adják át a tananyagot; valamint a Szeretetszolgálat szervezésében az USA-ból érkezett önkéntes tanárok segítik az angol nyelvet oktató kollégák munkáját.– Így van, az év végi ünnepek előtt kifejezetten nagy hangsúlyt kaptak a különböző közösségi programok. Novemberben ellátogattunk a Terror Háza múzeumba, majd este a Baptista Szeretetszolgálat által megrendezett Hálaadó koncertre – amelynek vendége volt a híres amerikai színész, a baptista családból származó filmsztár, Chuck Norris. Ezzel az eseménnyel indította el a Szeretetszolgálat a hagyománnyá vált karácsonyi Cipősdoboz akcióját, amibe a mi iskolánk is – ahogy ezt már több éve tesszük – bekapcsolódott. Idén diákjainknak és kollégáimnak köszönhetően 34 cipősdoboznyi ajándékot juttathattunk el a kisújszállási baptista óvoda hátrányos helyzetű gyermekei számára.Az évet, mint minden évben, karácsonyi ünnepséggel zártuk: minden nappalis tanulónk énekkel, színdarabbal vagy verssel örvendeztette meg a szülőket, tanárokat. Büszkén mondhatom, hogy a lendületünk januárra sem hagyott alább, így egy csapat diákkal részt vettünk a Sunday School nevű baptista koncerten és rendezvényen, illetve a Szegedi Nemzeti Színházban megtekintettük a Valahol Európában című musicalt.– Nappalis tanulóink véleményéből idézek: „Nagyon jó a légkör, az osztályközösség, a programok. Jó fejek a tanárok. Érdekesek az órák, jók a tanítási módszerek." Szülői értekezleten a szülőket is megkérdeztük: „A gyerekem jól érzi magát. Sok barátja lett. Reggelente szívesen indul az iskolába. A tanárok segítőkészek." – Számunkra ez pozitív visszacsatolás, hogy jó irányba haladunk.A Pályaválasztási Börzén, az általunk szervezett nyílt napokon, illetve a szegedi és a környékbeli általános iskolákban tartott bemutatókon mi is egyre nagyobb érdeklődést tapasztalunk a nappali tagozatos képzéseink iránt. Ezért még Iskolánk Szegeden, a Rigó utca 24/D szám alatt található.