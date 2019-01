Esküvő kiállításra készül a makói Grand Hotel Glorius

(x)

Második alkalommal ad otthont esküvői kiállításnak a dél-alföldi régió egyik legszebb szállodája, ahol a helyi szolgáltatók közreműködésével mutatják be, milyen is egy igazi álomesküvő a Grand Hotelben.Február 2-án, szombaton 11:00-16:00, február 3-án, vasárnap 9:00-13:00 óra között várják azokat, akik már az esküvőjüket tervezik, és szeretnék, hogy életük nagy napja valóban kivételes és megismételhetetlen legyen. A rendezvény azok számára is ajánlott, akik kíváncsiak az art deco stílusú, nemrégiben felújított, nagy múltú épületre, a Vigadó épület patinás nagytermére, a hotel konferenciatermére, éttermére, nászutas lakosztályára.A hotelben minden olyan szolgáltató kiállítóként jelen lesz, akik nélkül a nagy nap nem valósulhatna meg: menyasszonyi ruha-kölcsönző, vőlegényeknek férfidivat, valamint dekoros, videós, fotós, vőfély, cukrász, virágos, és még sokan mások. A látogatók között a kiállítók tomboláit is kisorsolják.- A Grand Hotel Glorius 100 főig vállalja a lakodalmak lebonyolítását összeszokott vendéglátós csapatával, profi főzőkonyhájával. Nagy előnyünk, hogy akár a teljes násznép számára szállást is biztosítunk, természetesen az ifjú párnak nászutas lakosztályt is - fogalmazott Csábi Mihály szállodaigazgató, hozzátéve, a házasulandó pároknak nemcsak a helyszín kiválasztásában nyújtanak segítséget, kérésre lakodalmi ajánlatokat is készítenek.