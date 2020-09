Ezek az ősz hagyományos ízei!

Sokan alig várjuk, hogy levonuljon a meleg és végre beköszöntsön az ősz. A falevelek aranyló árnyalatba lépnek át, a szellő kecsesen játszik velük, reggelente pedig a hideg levegő kipirosítja az arcuknak. Ez a hónap a változásról szól, mivel lényegesen rövidebb idő alatt búcsúzunk el a nyári vidámságtól, hogy bevonuljunk az otthonunk fedezékébe, és egy jó könyv mögé bújva hallgassuk az őszi eső kopogását. Ezekben a pillanatokban nem is kívánhatunk mást, mint egy gőzölgő kakaót, a kedvenc pulóverünket és a konyha hívogató illatait.

A hűvösebb idő beköszöntével egyre többen fordulnak a konyhához, hiszen végre meleg ételeket is lehet készíteni, amit a családunkkal közösen fogyasztunk el a puha takaró alatt. Ilyenkor új alapanyagokat köszöntünk az asztalon. A piros gyümölcsöktől búcsút veszünk, és szinte lecsapunk a narancssárga sütőtökre vagy lilás szilvákra. Eddig kímélő és könnyű ételeket fogyasztottunk, amik a nyári melegben alkalmazkodtak hozzánk, de ennek vége. A kevesebb napsütés mellett most több vitaminra lesz szükségünk, így a változásokat is könnyebben magunk mögött tudjuk. Nézzünk meg 4+1 receptet, amit biztosan meg fogunk csinálni idén ősszel.

A forró levesek

Ki hagyna ki egy meleg krémlevest a hidegebb napokon? A forró folyadék felmelegít minket, ráadásul az immunerősítő hatásáról sem szabad megfeledkezni, ami a megfázások idején különösen jól jöhet. Az egyik legkönnyebben elkészíthető finomság a fokhagyma krémleves, ami ráadásul fillérekből megvan. Nem kell hozzá más, mint vaj, pár gerezd fokhagyma, 2 kanálnyi liszt, egy pohárka tejföl és víz, vagy csontlé. A vajból és a lisztből rántást készítünk, majd hozzáadjuk a fokhagymát, és a pirítás után felöntjük a folyadékkal. Végül ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd forralás után mehet bele a tejföl. Tálalásnál ne felejtsük el a pirított kenyérkockákat sem, de akár cipóban is felszolgálhatjuk.

Ha már a leveseknél tartunk, akkor nem feledkezhetünk meg a sütőtökről sem, amiből szintén lehet krémleveset készíteni. Sokan eleinte nem szeretik a sütőtök ízét, azonban az édes aroma nagyon különös hatást ér el a chili vagy a rozmaring hozzáadásával. Ez a leves a testet és a lelket is felmelegíti, még az igazi őszi napokon is. Az elkészítése pofonegyszerű. Először meg kell sütni a tököt, majd a megdinsztelt hagymához adjuk hozzá, amit fel kell önteni a lével. Fontos, hogy érdemes leturmixolni, így a kisebbek is szívesen fogyasztanak majd belőle.

A húsok

A levesek után újra előjönnek a húsok is, amik a nyár alatt kissé pihentetve voltak. A legjobb, ha a csirkeszárnyra gondolunk, ami után mindenki megnyalja mind a tíz ujját, főleg akkor, ha mézes-chilis páccal készítjük el. A gyömbér és más citrusok a megfázás idején különösképpen jól jönnek, az immunrendszerünk is hálás lesz a finom falatokért. Azért, hogy a zöldségekről se feledkezzünk meg, tálaljuk rizzsel és kelbimbóval.

Csirkénél a combot is fel lehet használni az őszi ebédeknél, a legjobb, ha almával, zsályával és sütőtökkel készítjük el. A kinti hidegben őszi hangulatot varázsol, amihez az étel színe, illata és íze is hozzájárul. A zsálya az egész lakásban érezhető lesz, még a legkisebbek is előmerészkednek a szobájuk rejtekéből. Ez az étel könnyen elkészíthető, nem kell mellette lenni, viszont tökéletes vendégváró is.

+1

Ne feledkezzünk meg az örök kedvencről, a szilvás gombócról sem.

