Facebookozó stroke-osokat vártak a Szent Vincentbe

A Strokeinfó Alapítvány stroke-os hősei és szerettei nevű FB csoport 2014-ben alakult, alapítója Sarkadi Gabriella, aki a Strokeinfó Alapítvány oldalára gyűjtötte a stroke-kal kapcsolatos információkat. A jelenlegi taglétszám közel 3000 fő, ennyi ember talált rá a Facebookon a zárt csoportra saját maga vagy rokona érintettsége okán. A tagok hasznos információkat kaphatnak a betegségről, gyógyulásról, illetve személyes történeteket osztanak meg egymással.



A Szent Vincent Rehabilitációs Központ elérhetőségei:

6723 Szeged, Kemes utca 6-8.

Tel.: +36 70 652 0800

E-mail:

Détári Vilmos, a Szent Vincent Rehabilitációs Központ alapítója és Sarkadi Gabriella, a Strokeinfó Alapítvány elnöke, az Alapítvány stroke-os hősei és szerettei nevű FB-csoportjának egyik létrehozója gondolt egy nagyot, és olyan tagok számára hirdetett nyílt napot a szegedi intézménybe, akiknek az itteni kezelések nehezen finanszírozhatók lennének. Számukra kínál kedvezményes árú csomagokat a Szent Vincent.A látogatók között volt Tirner Tamás is. A mosonmagyaróvári férfit felesége kísérte el, ő talált rá a felhívásra is.– Sem beszélni, sem állni nem tudtam a 2,5 évvel ezelőtti agyvérzésemet követően – meséli az 55 éves Tamás. – A győri kórház rehab. osztályán kezeltek, de keressük az újabb lehetőségeket. Azt tervezem, hogy februárban 1-1 hetet itt töltök, nagyon tetszik a MYRO gép, amelyen fejlesztő játékok futnak és az Amadeo gép, ami az ujjakat hozza újra mozgásba.A jó hírű intézmény fő profilja a stroke-os betegek rehabilitációja, missziója a betegek életminőségének javítása és az önállóbb életvitelre való képesség újra kialakítása. Ebben sokat segít a TMS terápia, vagyis a Transzkraniális Mágneses Stimuláció, mellyel a koponya csontokkal borított területe is ingerelhető.Emellett négyféle robotterápiás gép egészíti ki a betegek rehabilitációját, amely Magyarországon csak itt van: a robot elsődlegesen a felső végtagok, a kéz, a karok, a vállak és az ujjak gyógyulását segíti, így egy-egy mozdulatsort a beteg azonos intenzitással, többször tud elvégezni.Az intézmény neurológiai és rehabilitációs szakrendeléssel, pszichológussal, logopédussal, gyógytornász szakemberekkel segíti a gyógyulást. Az egyik erőssége a kiváló csapatmunka, az emberséges bánásmód, ami a kezeltek fejlődésén nagyot lendít. Ezt erősíti meg Pusztai Magdaléna is, akit már többször kezeltek itt.– Több „rehabos" helyen is megfordultam, otthon is tornázok, de itt egy hét alatt többet fejlődök, mint otthon fél év alatt – azért, mert itt korrekt szakemberek és jó eszközök vannak – meséli a két stroke-on átesett, 49 éves jászberényi nő.Détári Vilmos, aki maga is túl van egy súlyos stroke-on, tapasztalatból állítja, hogy a felépüléshez elengedhetetlen a beteg gyógyulni akarása, a remek terapeuta csapat és a család hozzáállása. Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, a rehabilitáció lassabb folyamat.