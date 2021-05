Felkészültél? Kockafánkok™ már a belváros szívében is

Közkívánatra a Mars téri fánkozó mellett most már a belvárosban is elcsábulhatsz. A Kelemen utcai The Box Donut On the GO elsősorban elvitelre kínálja a szegediek kedvenc fánkjait, de hamarosan hangulatos teraszán is elidőzhetsz egy finom kávé és fánk társaságában.

Eddig sem kellett sokat menni a The Box Donut mennyei fánkjaiért, csupán a Mars térig. Mostanra azonban egészen a belváros – no meg a szegediek – szívéig hatolnak a finom kockák. A Kelemen utca pöttöm helyisége ugyanazt kínálja majd, mint a Mars téri üzlet, csak éppen inkább elvitelre. Bár romantikus galériája csábító helyszíne lehet a meghitt pillanatoknak, az ideális kikapcsolódást a hamarosan nyíló terasz nyújtja majd – akár a villamosról leszállva egy fárasztó nap után, suliból vagy munkából jövet-menet, vagy éppen munka helyett… A kockafánkozó által már jól ismert minőségi kritériumokban eddig sem kellett csalódnunk, a szezonális választék pedig teljes mértékben megegyezik majd a „nagy testvér” kínálatával.



Ha hazafelé elvitelre, vagy egy röpke baráti, családi találkozóra útba ejtenéd ezt a kis „ékszerdoboz” üzletet, jó, ha tudod, a The Box Donut On the GO nyitvatartását is. A kollégák széles mosollyal és a megszokott szíves vendéglátással várnak Téged is.



Címünk: Szeged, Kelemen utca 4. Nyitvatartás:

Hétfő-csütörtök: 8:42–18:42

Péntek-szombat: 8:42–19:42

Vasárnap: 8:42–18:42



Kockára fel!