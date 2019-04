Föld Napja 2019 - új helyszínen

Köztisztasági gépjármű (kukásautó) bemutató

11:00-12:00 Világszínvonalú solymászbemutató

Öko-Játékok (Pl.: Szelektív Óriás Csúzli, Super SelAction, Ökokukalukak, Szorgos szelektív szortimer)

ÖKO-Játék kézműves foglalkozás

14:00 – Zenés színpadi előadás

Arcfestés

Ingyenes ugrálóvár (Óriáscsúszda és Picúr ugrálóház)

Környezettudatos biciklis KRESZ oktatás

15:00 - Tombolasorsolás



A színpadon látható lesz a „Lim-Lom mese". Kapcsolódj be játékos zöld vetélkedőnkbe, melynek állomásain pecséteket gyűjthetsz értékes nyereményekhez! Kipróbálhatod magad az öko kuka lukaknál, szelektív memóriajátékban, mini szelektív labirintusban. Ügyességedet megmutathatod óriás szelektív csúzlival és lengő PET-palackkal. Kiderül az is, ügyesebb vagy-e a többieknél a hulladékudvaros horgász játékban. Mi a komposztálás? Megtudhatod a játszóházban. A már jól ismert foglalkozásainkat is felvonultatjuk; kívül-belül megnézhetsz egy seprűs autót, lesz arcfestés és kézműves foglalkozásokba is bekapcsolódhatsz. Környezettudatos biciklis Kresz oktatás is lesz az ingyenesen látogatható rendezvényünkön.Várunk április 27-én, szombaton új helyszínen, új játékelemekkel (ingyenes ugrálóvárral) a Gellért Szabadidőközpontban! Hiszen Földünk csak egy van!