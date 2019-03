Folyamatos akciókkal vár a Tünde Hallásgondozó

Tünde Hallásgondozó

– Hallási fogyatékkal élők vagyunk. A hozzánk fordulók nehézségei azonosak a mi gondjainkkal. A hallókészülékünk segítségével akadálymentes az életünk. Példaértékű, hogy hallókészülékkel is lehet teljes életet élni. Szívvel-lélekkel azon dolgozunk, hogy a sorstársainknak is ezt az életminőséget biztosítsuk – mondja Arany Tünde.– Az emberségünk, türelmünk, a személyre szabott hallásgondozás. Kiemelkedő hangsúlyt fektetünk az alapos, korrekt kivizsgálásra, melynek fontos része a beszédértés-vizsgálat mellett a hallásküszöb és középfül műszeres vizsgálata is. Több mint 20 éve dolgozom audiológusként, rengeteg emberrel kerültem kapcsolatba a pályafutásom alatt. A betegek megosztották velem a tapasztalataikat, problémáikat, sokat tanultam tőlük. Vállalom, hogy a betegektől tanultakat is alkalmazom.– A vizsgálati eredményeket egy közös beszélgetés keretében elmagyarázzuk, ábrákon, képeken szemléltetjük a mért adatokat. A páciens észrevételeit figyelembe vesszük, az elemzés során részletesen kitérünk arra, hogy mi okozhatja azokat. Ezután az egyén igényeihez, szükségleteihez és lehetőségeihez igazodó készüléket ajánlunk. Fontos, hogy hetente egy alkalommal fül–orr-gégész, audiológus szakorvos is rendel nálunk. Az üzletünk neve is tükrözi a hozzáállásunkat: pácienseinkkel folyamatos a kapcsolattartás, rendszeresen végezzük a kontrollvizsgálatokat. Lényegében bármilyen hallással kapcsolatos problémával fordulhatnak hozzánk.A hallókészülék-vásárlás olykor hatalmas anyagi terhet róhat a betegre. Ezt igyekszünk mérsékelni a részletfizetési lehetőség biztosításával, ami sokaknak jelentős segítség.– Azért, mert nekünk első a beteg. Minden esetben az ő érdekeit tartjuk szem előtt. Folyamatosan keressük a megoldást a lehetőségekhez képest legjobb hallás és beszédértés eléréséhez. Minden esetben a páciens számára legalkalmasabb, az anyagi lehetőségeihez legmegfelelőbb terméket fogjuk ajánlani, gyártótól függetlenül. Éppen ezért a legtöbb hallókészülék-gyártó termékei és azok tartozékai megtalálhatók az üzletben. Emellett folyamatos akciókat hirdetünk, akár 70 százalékosat.– Részben igen, de a vizsgálatokra is kiterjed. Ha a páciens nálunk vásárolja meg a készülékét, akkor a teljes körű hallásvizsgálat ingyenes. Ha csak vizsgálatra jön, vagy másutt kapta a készülékét, akkor számoljuk fel a vizsgálat és a finomhangolás költségeit – magyarázza dr. Vajda Gizella, hozzátéve, rendelőjükben a legmodernebb, legkorszerűbb technológiát alkalmazzák.– Ez valóban így van, rendszeresen keresnek fel bennünket a környező településekről is. Elmondhatjuk, hogy az ország számos pontjáról járnak hozzánk: Mosonmagyaróvártól Baján át Ibrányig. Ehhez kulturált, akadálymentesített rendelő is kell, az audiológiai vizsgálóval és orvosi szobával, a kényelmes váróval, ahol gyereksarok is helyet kapott. Hozzánk bátran fordulhatnak az érintettek: legyen szó illesztéktisztításról, karbantartásról, elemcseréről. A személyre szabott utógondozásnak nálunk hangsúlyos szerepe van. Olyan biztonságos hátteret kívánunk nyújtani, ahol a türelem mellett megértést, együttérzést és lelki támaszt is kapnak a hozzánk fordulók és családtagjaik. A Tünde Hallásgondozóban valóban megértő fülekre talál!