Futás az Adidasba! Mutatjuk, miért!

Szeged Kárász utca 2.

Fogadjuk el, hogy a futócipő használata nem flancolás! Ezt még a futószezon elején érdemes letisztázni, ugyanis maradandó egészségügyi károkat okozhat, ha nem a megfelelő lábbeliben kocogunk.A minőségi futócipő talpa C betű alakban kissé felfelé perdül, hogy segítse a futás közbeni előrelendülést és a jó teljesítményt. A cipő sarokrésze összefogja és tompítja a futás közben keletkező rezgéseket, így kíméli az ízületeket és a gerincet, a térdet, a bokát, a csípőt, a sarkat. Ám e tompító hatás nagyjából 1500 kilométer megtétele után „elfárad", vagyis a védőfunkció megszűnik. Fontos tehát, hogy lecseréljük egy új lábbelire – magyarázza Hézső Zsolt, a Kárász utcai Adidas márkabolt ügyvezetője, aki szerint a speciális ruhának szintén óriási szerepe van a futásnál.– Aki rendszeresen felhúzza a nyúlcipőt, tudja, hogy pamutöltözetben nem szabad futni, mert az izzadtságot magába szívja, és a hideg, nedves anyag miatt könnyen megfázhatunk. A mai korszerű futóöltözetek a nedvességet elvezetik, az izomzatot melegen tartják, felveszik a test vonalát. Ugyanez az öltözék alkalmas kerékpározáshoz is.A Kárász utcai, 1991 óta működő Adidas bolt minőségi termékei közé tartoznak a kosárlabda- és kézilabdacipők, a közkedvelt tréningcipők is. Ez utóbbit az oldalirányú mozgásra tervezték, ezért ideális edzéshez, tornához, általános viseletnek. Egészen más a talpkiképzése, a támasztása, mint a futócipőknek. De bármelyik funkcionális cipőről is legyen szó, a stabilitást segíti, ha az egyén lábához maximálisan igazodik, mert csak így lesz a cipő támasztása tökéletes.– Közkedvelt termékünk a szinte elnyűhetetlen túracipő. Az aerobikcipő a kövön csúszik, viszont a kinti terepre tervezett, strapabíró, kényelmes túracipő nem. Ebben az ember talpa is bírja a göröngyös talajt. Textilből készül, ugyanakkor vízálló és jól szellőzik. Egy minőségi túracipő sok évig kiszolgálja viselőjét.A Kárász utca életében évtizedek óta stabil pont az Adidas márkaüzlet. A tömegsportolási és szabadidős tevékenységekhez szükséges termékek széles termékpalettát kínálja: a sportviselet mellett megtalálhatók itt az utcai használatra tervezett, aktuális divatnak megfelelő nadrágok, pólók, cipők a középkategóriástól a legmagasabb Adidas minőségig.Hézső Zsolt szerint a szaküzlet erőssége és sikerének titka munkatársai hitelessége: az eladók nagy fokú szakértelemmel, személyes tanácsadással és az egyedi igényekhez igazodva szolgálják ki a vásárlókat. Ez óriási előnye a multikkal szemben.– Cipőt, ruhát interneten keresztül vagy nagy áruházakban is lehet venni. Ha az értékesítés mellé nem társul szaktanácsadás, szakértelem, szinte lehetetlen beletrafálni a tökéletes választásba. Mi pedig éppen ebben vagyunk nagyon jók.