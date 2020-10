Gondolja végig higgadtan – ha termékbemutatóra, netán egészségnapra invitálják

Mindenkivel előfordult már, hogy a postaládájában különböző termékbemutatókra szóló meghívást talált, esetleg telefonon keresték meg ilyen meghívással. Mielőtt azonban amellett döntünk, hogy részt veszünk az adott termékbemutatón, érdemes körültekintőnek lenni és tájékozódni magával az eseménnyel, a szervezőkkel és a termékekkel kapcsolatban.

Jogosan merülhet fel a kérdés bennünk, hogyan is függ össze a termékbemutató az egészségnappal? Mi a kapcsolódási pont, amely miatt együtt tárgyaljuk őket?

A válasz nagyon egyszerű: az egészségnap lényegében egy új címszó alá bújtatott termékbemutató, ahol az egészségünkkel, szervezetünk megfelelő működésével kapcsolatban segítséget nyújtó termékeket kínálnak megvásárlásra. Végső soron tehát egy egészségnap során is – csakúgy, mint egy egyszerű termékbemutatón – érdemes azzal tisztában lennünk, hogy sok szempontból rizikós a vásárlás.

De mi is az az egészségnap?

Az egészségnapon általában elhangzik egy előadás az egészséges életmóddal kapcsolatban, majd bemutatnak egy terméket, amiről azt állítják, hogy különböző betegségeket gyógyít, illetve segíti az egészségmegőrzést, betegségek kialakulásának megelőzését.

Jellemző, hogy a résztvevőkön különböző vizsgálatokat végeznek, amelyek eredményeként megállapítják, hogy a fogyasztónak különféle betegségei vannak, amelyek gyógyítására a bemutatott igen drága mágnesterápiás, lézeres vagy egyéb hangzatos módon működő termék alkalmas. Az esetek túlnyomó többségében azonban az ilyen termékektől nem várható megoldás.

Erre tekintettel kellő gondossággal járjunk el, ha ilyen termék megvásárlása mellett döntünk.

Mire figyeljünk, ha egészségnapon veszünk részt?

– Nem tudhatjuk, hogy ki küldte az egészségnapra a meghívót, ki a szervező vállalkozás!

Érdeklődjünk arról, hogy ki szervezi a rendezvényt, olvassunk utána interneten a vállalkozásnak!

Célszerű továbbá megőrizni a meghívót!

– A meghívottak körébe általában időskorúak tartoznak!

Érdemes fokozott figyelmet fordítani idősebb rokonainkra, ismerőseinkre, hogy körültekintő döntést hozzanak egészségük, anyagi lehetőségük kapcsán!

– Nem tudhatjuk biztosan, hogy a helyszínen előadást tartó értékesítő szakképzett-e, vagy a magát orvosnak mondó személy valóban rendelkezik-e orvosi diplomával!

Kérdezzünk rá az értékesítő/vizsgálatot végző személy végzettségére!

– Nem ismerjük a vizsgálathoz használt eszközök származási helyét, engedélyének számát, működési elvét, megbízhatóságát!

A vizsgálat előtt kérdezzünk rá az eszközök megbízhatóságára! Kétség esetén utasítsuk vissza a vizsgálatok elvégzésének lehetőségét!

– Nem lehetünk biztosak abban, hogy valóban szenvedünk-e a helyszínen diagnosztizált betegségben, hacsak azt korábban már megállapították szakorvosok!

Hozzunk körültekintő döntést, a termék megvásárlása előtt érdemes kikérnünk orvosaink véleményét is!

– Gyógyító, illetve egészségmegőrző hatás csak orvostechnikai eszköznek minősített terméknek tulajdonítható, orvostechnikai eszközök azonban termékbemutatók keretében nem értékesíthetőek!

Kérdezzük meg az értékesítőt a bemutatott termék besorolásáról, megvásárlás előtt tanulmányozzuk át a termékdokumentációt!

– A terméknek általában magas ára van, még akkor is, ha a helyszínen ezt kedvezményes árnak tüntetik fel!

Gondoljuk át alaposan, valóban szükségünk van-e a termékre!

– Általában azonnali döntésre késztetik a résztvevőket, akik így hajlamosak anyagi lehetőségeiket jóval meghaladó áron, akár még banki kölcsönszerződést is aláírva megvásárolni a bemutatott terméket!

Gondoljuk át alaposan, anyagilag megengedhetjük-e magunknak a terméket!

Fontos tudni, hogy amennyiben a termékbemutatóra, illetve az egészségnapra üzlethelyiségben kerül sor, úgy a megvásárolt termék vonatkozásában nem illeti meg a vevőt a 14 napos elállási jog.

Akkor azonban, ha étteremben, szállodában vagy más rendezvényteremben, esetleg a fogyasztó otthonában történik az értékesítés, a 14 napos elállási jogot minden további nélkül gyakorolhatják a vevők.

Olyan termék megvásárlása esetén, amelyet orvostechnikai eszközként népszerűsítenek a bemutató során és amelynek egészségre gyakorolt hatásokat tulajdonítanak, érdemes minden esetben meggyőződni arról, hogy:

– A CE jelölés feltüntetésre került-e a terméken, annak kereskedelmi csomagolásán, illetve használati útmutatóján?

– Feltüntetésre került-e a termék címkéjén és használati útmutatóján a gyártó neve, címe?

– Amennyiben a gyártó nem uniós székhelyű, feltüntetésre került-e a termék címkéjén és használati útmutatóján az uniós képviselő (EU REP) neve, címe?

– Van-e a terméknek a termékhez tartozó, a termék kereskedelmi nevét tartalmazó használati útmutatója?

– Pontosan meghatározza-e a használati útmutató, hogy milyen problémák kezelésére alkalmas a termék, milyen mértékben, milyen ellenjavallatokkal és milyen mellékhatásokkal (amennyiben ilyen van)?

– A terméket forgalmazó cégnek rendelkeznie kell a termékhez tartozó gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (Declaration of Conformity), illetve amennyiben a termék kockázati osztálya indokolja, a termék kijelölt szervezet által kiállított EK megfelelőségi tanúsítvánnyal (EC Certificate), így a vásárló kérésére be tudja azt mutatni. Az EK megfelelőségi tanúsítványon is minden esetben célszerű megkeresni a terméken gyártójaként feltüntetett gazdasági szereplő megnevezését, a megvásárolni kívánt termék kereskedelmi megnevezését és a 93/42/EEC Direktívára való hivatkozást, valamint a tanúsítvány érvényességi idejét.

Az imént felsoroltak bármelyikének hiánya esetén NE vásárolja meg az adott terméket!

A jogszabályi előírások alapján árubemutatóval egybekötött termékértékesítés útján nem árusíthatók gyógyászati segédeszközök.

Gyógyászati segédeszköz az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember, személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is) vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét.

Amennyiben ilyen terméket próbálnak eladni Önnek, ugyancsak NE vásárolja meg!

A karácsonyi időszakra a csalók is készülnek, ezért különösen figyelni kell, hogy milyen rendkívüli ajánlatokat fogadunk el az adott termékbemutatón, egészségnapon.

A legolcsóbb olykor a legdrágább! Fokozottan ügyeljünk arra, hogy a termékbemutatón milyen terméket vásárolunk meg, hiszen könnyen átverés áldozataivá válhatunk.

Amennyiben a termékbemutató során jogszabályba ütköző hiányos és/vagy megtévesztő szóbeli tájékoztatást tapasztal – pl. a termék kedvező tulajdonságaira vonatkozóan –, az értékesítést végző cég székhelye szerinti megyében található Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósághoz vagy a GVH-hoz fordulhat panasszal.

Ha a termékbemutatón megvásárolt termékhez a jótállási jegy kiállítására nem került sor, vagy annak minőségével kapcsolatban felmerülő problémáját az értékesítést végző cég nem vagy nem megfelelő módon rendezi le (pl. nem veszik fel a jegyzőkönyvet) a fogyasztóval, vagy gond merül fel az elállás kapcsán, úgy az értékesítést végző cég székhelye szerinti megyében található Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat panasszal.

Ha a termékbemutató során aláírt szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban nézeteltérés merül fel a szerződő felek között, a vitát a bírósági eljárást megelőzően, illetőleg azt elkerülendő a vevő lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület díjmentesen igénybe vehető alternatív vitarendezési eljárása keretében rendezhetik.

Ha a termékbemutató során az értékesítést végző vállalkozás a számlaadási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat megsértette, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordulhat bejelentéssel.

Abban az esetben, ha úgy érzi, erősen manipulálják, pszichés nyomás alá helyezik, azonnali döntéshozatalra kényszerítik, úgy agresszív kereskedelmi gyakorlatról beszélhetünk. Ezzel kapcsolatban a megyei Kormányhivatalokban működő Fogyasztóvédelmi Hatóságnál tehet panasz bejelentést.

Amennyiben azonban az áruvásárlási szerződés aláírásának megtagadása vagy egyéb okok miatt a vállalkozás termékbemutatón jelenlévő munkatársai a résztvevőkkel szemben erőszakosan lépnek fel és tettleges magatartást tanúsítanak, az érintett személyekkel szemben büntető feljelentés tehető a területileg illetékes rendőrkapitányságon.

Ingyenes fogyasztóvédelmi és versenyjogi tanácsadás Szegeden

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) csapata díjmentesen segít a szegedieknek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémáik megoldásában. A GVTI fogyasztóvédők célja az, hogy segítsék a tudatos döntéshozást, és a panaszok rendezését. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók és vállalkozók tisztában vannak problémájuk jogszabályi hátterével. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen – a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó – a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai, üzletfelek megtévesztése.

Elérhetőségek:

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. VI. emelet

Tel.: +36 30 891 7344

E-mail: [email protected]

Nyitvatartás:

Hétfő: 12:00-16:00

Kedd: 9:00-13:00

Szerda: 12:00-16:00

Csütörtök: 9:00-13:00

Péntek: Zárva

www.fogyasztovedok.hu

(PR)