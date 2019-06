Gondtalan videózást kínál a Vodafone

Vodafone márkaképviselet

Árkád Szeged

Nyitva tartás:

hétfő-szombat: 09.00-20.00

vasárnap: 10.00-18.00

A Vodafone ehhez igazítja aktuális tarifáit, van olyan, amely szinte korlátlan közösségi és videóélményt biztosít – mondja Avar Péter. Büszke arra, hogy jó csapat élén dolgozhat, a különböző környezetből érkező, más-más egyéniséggel rendelkező csapattagok jól kiegészítik egymást – többen 8-10 éve is itt dolgoznak már.Bátran ajánlhatják a Red Live és Red Live+ csomagokat, ezekkel tényleg szabadon, wifikapcsolat nélkül lehet online videókat, filmeket korlátlanul nézni. A Facebook és az Instagram mellett mostantól többek között a YouTube, a Netflix és az HBO Go sem fogyasztja az 5 vagy 10 GB-os adatkeretet.A sebességgel sincs gond, hiszen Szegeden már adott a 4G+ szolgáltatás, miközben két élő 5G bázisállomását Zalaegerszegen és Budapesten már beindította a Vodafone. Ezt persze még csak tesztelik, ám bevezetésével új távlatok nyílnak majd a mobilinternetezésben. Előnye, hogy nagy adatmennyiség és sok felhasználó esetén sem csökken a sebesség, ami a nagy tömegrendezvényeknél, fesztiváloknál, sporteseményeknél lehet fontos igazán. Ráadásul a letöltés is gyorsabb: míg a 4G hálózaton egy HD-film letöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe, addig az ötödik generációs hálózat ezt már 1 percen belül képes lesz megoldani. Igazi előnyeit mégsem a lakossági felhasználók fogják leginkább élvezni, a gyorsaság az ipar területén lesz igazán hasznos. Az okosvárosok, az egészségügy és a közlekedés területén is nagy változásokat hoz az 5G – elég csak a távműtétekre vagy az önvezető autókra gondolni.Megtudtuk, a Vodafone Magyarország bejelentette szándékát a UPC Magyarország felvásárlására, ennek engedélyezéséről azonban az Európai Bizottság dönt 2019 nyarán, addig a két cég külön működik. Az egyesülés után a társaság a távközlés valamennyi területén erőteljesen lesz jelen, a kábeltévétől a széles sávú vezetékes internetig, így a korábbinál több szolgáltatást, kedvezőbb csomagokat tud kínálni az ügyfeleknek.A cég 20 éve folyamatosan fejleszt, s bár van új versenytársa – például a piacra nemrég belépett DIGI, amelynek tevékenységét a Vodafone nem kommentálja –, országos lefedettségével és gyors adatátvitelt nyújtó, Szegeden is elérhető 4G+ szolgáltatásával nehéz versenyezni.– Nem véletlen, hogy az elmúlt három évben a mobilszolgáltatók közül egyedül a Vodafone tudta növelni a piaci részesedését – hangsúlyozza Avar Péter.