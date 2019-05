A gyógygombáink közül a legismertebbek:



Ganoderma lucidum, vagy pecsétviaszgomba, mely szív- és érrendszerünk védője, immunrendszerünk erősítője.

Shiitake gomba , az immunrendszerünk támogatója, kórokozók ellensége.

Süngomba , az idegrendszerünk és bélrendszerünk természetes védelmezője.

Gyapjas tintagomba, a cukorbetegek barátja. Mai cikkünkben erről a gombáról szól leginkább.



A Gyapjas tintagomba neve nagyon szemléletesen a gyapjasságára és a tintaszerű szétfolyására utal, azaz arra, hogy a gomba kalapja a legfiatalabb állapotát kivéve gyapjasan felszakadozó burokmaradványokkal fedett, illetve éréskor a gomba kalapja fekete tintaszerű levet ereszt. Hazánkban Petrencegombának is gyakran nevezik. Latin elnevezése Coprinus comatus.



A távol-keleti népi gyógyászatban az emésztés és az aranyér gyógyítására alkalmazták, valamint a vércukorszint-csökkentő hatása is régről ismert.



Nézzük sorban, hogy miért is éri meg a XXI. század emberének ezt a gombát rendszeresen fogyasztani! Először is rengeteg hasznos anyag található a Gyapjas tintagombában, így ezen gyógygomba rendszeres fogyasztása csak egészséges lehet mindenki számára.



Milyen hasznos anyagokat tartalmaz a Gyapjas tintagomba?



Ebben a gombában ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok és aminosavak tárháza fellelhető. Ásványi anyagok és nyomelemek közül: kálium, kalcium, nátrium, magnézium, vas, cink, mangán, réz található benne. Vitaminok közül: C-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin és niacid, míg aminosavaink közül az összes, köztük a 9 esszenciális is megtalálható benne, melyeket az emberi szervezet nem képes előállítani. Emellett magas (13-49%) rosttartalom jellemzi, mely bélműködésünkre lesz jó hatással.

Melyek a kutatási eredményekkel alátámasztott hatásai a tintagombának?



Kedvező befolyást gyakorol a szénhidrát-háztartásra és a hasnyálmirigy inzulintermelésére . Javítja a glükóz felhasználását, vércukorszint-csökkentő hatással rendelkezik. A gomba hatóanyagai egy úgynevezett „védőernyőt" hoznak létre az inzulintermelésért felelős sejtek fölött. A cukorbetegség kései szövődményeinek kialakulását is késleltetheti az eddigi kutatási eredmények alapján.

Másrészt a vércukorszintre és összanyagcserére gyakorolt jótékony hatásának köszönhetően segítheti a fogyást. Egereken végzett kísérletek alapján vércukorszint-csökkentő hatása elérheti az orvosi gyakorlatban használt szerek hatásfokát és a hatás tartósságát.



Gyapjas tintagomba és a cukorbetegség



A cukorbetegek száma az elmúlt években drasztikus növekedésnek indult. 2000-2010 között világviszonylatban megduplázódott a betegek száma! Ezért nagyon fontos, hogy tudatos táplálkozással csökkentsük ennek a betegségnek az előfordulását. Egy vizsgálat igazolta, hogy a Gyapjas tintagomba por beadását követő 90 perc után a glükóz mennyisége a vérben 41%-kal csökkent, és még 6 óra elteltével is 20% -os csökkentést mutatott. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a Gyapjas tintagomba vércukorszint-csökkentő hatást okoz a sejtek inzulinérzékenységének fokozása útján, amely lehetővé teszi a cukor bejutását a sejtekbe. Sajnos humán vonatkozású adat még nagyon kevés áll a rendelkezésünkre, de reméljük, hamarosan ilyen jellegű kutatások eredményeiről is beszámolhatunk. Addig is jó tudni, hogy a cukorbetegeknek érdemes rendszeresen Gyapjas tintagombát fogyasztaniuk, hisz a bennük lévő tápanyagok, vitaminok jó hatással lesznek egész szervezetükre, mellesleg még a cukorszintjük is csökkenhet. Ennek rendszeres ellenőrzését viszont javasoljuk ezen gomba rendszeres fogyasztása mellett.

Hogyan érdemes a gyapjas tintagombát fogyasztani?



A gombánál jobb növényi fehérjeforrást nehéz lenne találni. Ugyanakkor energiaszegény, magas rosttartalma segíti a bélműködést, fogyókúrához is kiválóan alkalmas, hamar telítettséget okoz. A népi gyógyító hatása csak úgy érvényesülhet, ha rendszeresen fogyasztjuk ezt a gombát. Szárított, porított őrlemény formájában érdemes fogyasztani napi 1-2 grammnyi mennyiségben. A porított gombát levesbe, joghurtba keverve is fogyaszthatjuk, de 1-2 dl vízbe is el lehet keverni és meg lehet inni. Fontos, hogy az ételhez keverést követően a gombát ne érje magas hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy a gombát tartalmazó ételt már ne kezdjük el főzni vagy melegíteni, ugyanis a gomba hatóanyagai hő hatására lebomlanak! Mi a gombapor fogyasztását házi joghurtba téve javasoljuk, hisz a joghurt rendszeres fogyasztása a zsírbontás fokozása miatt is jótékony hatású. Másrészt a legfrissebb kutatási eredmények egyértelműen bizonyították, hogy a rendszeres joghurtfogyasztás is csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának a rizikóját . De nagyon fontos, hogy ne az adalékokkal és színezékekkel teli joghurtot válasszanak, hanem ezen anyagoktól mentes, házilag készített joghurtokat vagy biojoghurtokat érdemes fogyasztani.

A gombák közül is a BIO körülmények között termesztett gombát érdemes választani , mert így a szennyezettsége is minimális lesz a gombának.



A normálisnál magasabb vércukorszinttel rendelkezőknek érdemes beiktatniuk a napi étkezéseikbe ezt a gombát, mert az eddigi tapasztalataink alapján nagy valószínűséggel csak később lesz szükségük gyógyszeres terápiára, ha rendszeresen fogyasztják. A cukorbetegek diétájának szerves része lehet a Gyapjas tintagomba rendszeres fogyasztása!



FIGYELMEZTETÉS! A Gyapjas tintagomba élelmiszer, gyógyító hatással nem rendelkezik.Gombára és gombaspórára allergiásoknak a fogyasztása nem javasolt. Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célt szolgál, a benne lévő információk nem alkalmasak betegségek kezelésére.

