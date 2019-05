Gyerekbábjáték gyerekeknek

(X) (X)

A szegedi Mókás Bocsok Az állatok farsangját, egy szabadkai gyermekbábcsoport a Betűvel, betűvel című, szerb nyelvű bábelőadást mutatja be május 20-án a Kövér Béla Bábszínházban. A szegediek 10 órakor kezdődő előadását 14.30-kor a szerb bábcsoport műsora követi. Az előadásokra előzetesen nem kell bejelentkezni, férőhelyeket érkezési sorrendben tud biztosítani a bábszínház – tájékoztatott Kövér László, a Kövér Béla Bábszínház vezetője.A szabadkai Szabadegyetem és a szegedi Kövér Béla Bábszínház közös szervezésében létrehozott THEATRO projekt másfél év alatt számos eseményt valósított meg, melynek záróelőadása lesz a két produkció.A THEATRO célja az volt, hogy a színházművészet segítségével hozza közelebb egymáshoz a régió gyermekeit.Első nagyobb rendezvénye az „Öt bábszínház – 5 mese" című bábkiállítás volt, amely három szerbiai és kettő magyarországi bábszínház egy-egy emlékezetes produkciójának bábjait mutatta be. Az anyagot Újvidékről, Nagybecskerekről és Szabadkáról, valamint Kecskemétről és Szegedről gyűjtötték össze. A kiállítás anyagából egy virtuális múzeumot is kialakítottak.A tavaly megrendezett 25. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál öt előadását Szegeden is bemutatták, illetve a Kövér Béla Bábszínház szintén öt produkcióval szerepelt Szabadkán. A THEATRO keretében gyermekbábos workshopot rendeztek, kirándulást szerveztek Szabadkára.A szegedi Mókás Bocsok bábcsoport új produkciója megvalósításához szakszerű segítséget is kapott, a végeredményt május 20-án tekinthetik meg az érdeklődők a Kövér Béla Bábszínház idei bábszínházi fesztiváljához kötődően.A május 20-24-ig tartó szegedi bábszínház fesztiválon a Kövér Béla Bábszínház saját előadásain kívül a pécsi Bóbita Bábszínház, a miskolci DirActArt, a szabadkai Gyermekszínház, a békéscsabai Napsugár Bábszínház, a budapesti Lovászi Edina és barátai, a kecskeméti Ciróka Bábszínház, valamint a temesvári Merlin Bábszínház produkciói láthatók.A THEATRO projekt a „Jó szomszédok a közös jövőért" programban az Európai Unió társfinanszírozásában valósult meg.