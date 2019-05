Gyökérkezelés vagy fogpótlás?

(X)

A magyaroknál még mindig az a szemlélet él a köztudatban, hogy a fogat mindenáron meg kell menteni. Ez 20-30 évvel ezelőtt helytálló is volt, ám azóta sokat fejlődött a tudomány. A különböző eseteket mérlegelni kell. Ma már gyakorlatilag nem létezik olyan fogászati eset, amelyet ne lehetne orvosolni.Bár a jól ismert, évtizedek óta alkalmazott gyökérkezelés a fog megtartására szolgál, roppant bizonytalan beavatkozásnak számít: a legprecízebb fogorvosi munka mellett is 30-35 százalékos sikertelenséggel kell számolni – tájékoztat dr. Görög Gábor, a GGDent Fogászati és Implantációs Központ szájsebész fogszakorvosa. Ha azt vesszük alapul, hogy egy háromgyökerű fog gyökérkezelése mennyibe kerül, ezzel szemben mennyire bizonytalan, vagy egy pótlás mennyire biztos megoldást ad, és ehhez képest mennyibe kerül, akkor egészen biztosan nem jó döntés a fog megtartása.– A pár évre készülő, háromgyökerű fog gyökérkezelése 30 százalékkal olcsóbb, mint a 10 évig tartós hídépítés vagy a költségesebb, de akár évtizedekig is használható implantáció. Vagyis hosszú távon a drágább az olcsóbb: jobban megéri a foghúzással járó fogpótlást választani, mint a rizikósabb gyökérkezelést.