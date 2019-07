Haloo.hu: semmi közünk a 6ft.hu-hoz!

(X)

A napokban történt, hogy a 6forint.hu néven hirdetett nyilvános flottában a hálózatot adó Magyar Telekom kikapcsolta, feltételezhetően több mint 1500 ügyfél telefonszámát. Sokan összefüggést vélnek felfedezni az ugyancsak lakossági kínálattal, a Haloo-hu telefonos flottával.A Haloo.hu hirdetései és a 6ft.hu „becsődölésének" időbeli egybeesése valóban nem csupán a véletlen műve. Amikor egy konkurens cég nem szolgálja ki megfelelően az ügyfeleit, akkor egy másik megteszi helyette. Jelen esetben ez a Haloo.hu.A szervezet 2005-ben tört be a mobilkommunikációs piacra. Tevékenységével úgy találkozhattunk, mint Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete, melynek célja az, hogy az aktuális piaci helyzetben elérhető lehetőségek mellett nyújtson – azoknál lényegesen kedvezőbb feltételekkel – olyan komplett szolgáltatásokat, melyek szinte végtelen szabadságot adnak vállalkozásokból álló ügyfeleknek. Haloo.hu elnevezésű lakossági kínálatával a London 2000 Kft.-vel karöltve, a közelmúltban jelent meg a piacon.Az Egyesület partnere, a London 2000 Kft. több tevékenységet is folytat, más csoportos beszerzésekkel is foglalkozik. Az eddig csak vállalkozások igényeit kiszolgáló Egyesület 2005-ben történt megalakulása óta több ezer partnerének nyújt kézzelfogható megtakarításokat nemcsak mobilszolgáltatás, hanem kiskereskedelmi üzemanyag-beszerzés, nagykereskedelmi üzemanyag-beszerzés, GPS-szolgáltatás vagy a biztosítások területén. Ez a szakértelem mára több mint 1000 vállalkozásnak segít a költséghatékonyabb gazdálkodásban.A London 2000 Kft. valamennyi üzletága saját maga alakítja ki az üzletpolitikáját. Mivel partnerségeit tekintve már 14 éve van a mobilkommunikációs piacon és jelentős volument képvisel, ezért tud kivételesen jó ajánlatokat kialakítani. Flották jönnek-mennek, de a Haloo.hu marad.A céggel szerződésben álló vállalkozások önálló számlafizetők, vagyis közvetlenül a szolgálatótól kapják a számlákat. Így, ha valaki nem fizeti be a számláját, akkor az másra nincs hatással, mindenki csak magáért felel, és nem kerülhet más miatt bajba. Jelenleg évi 1 milliárd forintos árbevételt realizál a London 2000 Kft., egy nagy múltú, tőkeerős, stabil vállalkozássá nőtte ki magát.A Haloo.hu-val a flotta nevére kerül a telefonszám a szolgáltató felé, viszont a rendszerben továbbra is az ügyfél nevén marad, és a szám bármikor elhordozható, nincs hűségidő. A beszerzések csoportosítása révén így tud a London 2000 Kft. a tárgyalásai során nagyobb volument képviselni, és markánsabb tárgyalási pozícióval a piaci árakhoz képest jelentősen előnyösebb helyzetbe hozni partnereit. Nincs szükség hűségidőre, a cég a szolgáltatása minőségével tartja meg ügyfeleit!Tény, hogy más, hivatalos szolgáltató honlapján nyilvánosak a tarifacsomagdíjak, ám a Haloo.hu ajánlata a nem publikus szegmensbe tartozik, ezért nyíltan nem teheti közzé az interneten. E-mailes megkereséseknek azonban eleget tehet.A Haloo.hu ajánlatát kérésre Facebookon keresztül is, privát üzenetben megküldi a cég, melynek szolgáltatásait – ahogyan a Haloo.hu ajánlata tartalmazza is – az egyik nagy múltú mobilszolgáltató biztosítja.A Haloo.hu nem adathalász oldal: GDPR kompatibilis adatkezelési szabályzattal rendelkezik, mely itt olvasható el: