Hányan járnak téli gumival nyáron?

Bár már javában tombol a nyár, sokan még mindig téli abroncsokkal közlekednek. Számos blogger és autósmagazin foglalkozik a témával, sőt minden évben írnak a helyes abroncshasználatról, a téli gumik nyári tárolásáról és a téli abroncs nyári használatának veszélyeiről, ennek ellenére még mindig rengeteg autó mászkál az utakon a szezonnak nem megfelelő gumikkal. Egyes magazinok még felmérést is készítenek május-június környékén, hogy pontos képet adhassanak a szabályszegők mértékéről.

Persze a szabályszegők kifejezés kissé túlzásnak tűnhet, hiszen semmilyen törvény nem írja elő Magyarországon, hogy mikor milyen abronccsal kellene közlekedni. Külföldön is maximum a téli gumik használatát teszik kötelezővé a téli időszakban, de a nyári gumi használatát már szinte sehol. Valószínű, hogy ezért nem veszi komolyan a figyelmeztetéseket sok autós, hiszen ha nem büntetnek, nagy baj nem lehet. A felmérések szerint az elmúlt években a megvizsgált autók közel 30-40%-a járt még mindig téli abroncsokkal május végén is.

Hogyan befolyásolta a koronavírus-járvány a téligumi-cseréket?

Az idei évben a téli abroncsok cseréje még inkább kitolódott, mint az előző években bármikor. Ennek természetesen a koronavírus-járvány és a szigorító intézkedések is meghatározó tényezői voltak, hiszen sokan gondolták úgy, hogy mivel nem használják annyit az autójukat, ráérnek a cserével. Sok műhely be is zárt a korlátozások idejére, akik pedig nyitva voltak, szigorúan be kellett tartaniuk a higiéniára vonatkozó szabályokat, ami sokakat otthonmaradásra késztetett. Ez nagyon komoly bevételkiesést jelentett a gumiszervizek számára.

Persze voltak, akik ebben a helyzetben is feltalálták magukat, és házhoz vitték az abroncsok cseréjét, és minimálisra korlátozták a személyes érintkezést. Aki akarta, ebben az időszakban is le tudta cseréltetni a téli gumikat nyári abroncsokra, de akik az előző években is halogatták a dolgok, most egy plusz érvet találtak, hogy húzzák még a dolgot. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évekhez képest is többen mászkáltak téli abroncsokkal még június végén is.

Nyár közepére már javul a helyzet

Ahogy csökkentek a korlátozások és újra kinyitottak az üzletek, az autógumi-cserék száma is növekedésnek indult. Sokan pótolták az elmaradást, és júliusra már lényegesen lecsökkent a téli gumival közlekedők száma, bár még mindig több mint az elmúlt években ilyenkor, közel 10 %. A szakemberek azt szokták javasolni, hogy ha valaki macerásnak érzi az évi két abroncscserét, használjon négy évszakos gumit, hiszen az mindkét szezonra jó megoldás lehet. Viszonylag kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, az autósok alig 10%-a.

Inkább járnak téli abronccsal sokan még nyáron is, pedig ez igencsak balesetveszélyes, ráadásul sokkal drágább is, mintha évente kétszer szezonálisra cserélnénk. Sokan hiszik, hogy ezzel spórolnak, pedig ez egyáltalán nincs így, sőt. Nemcsak a megnövekedett fogyasztás terheli meg a zsebünket a téli gumi nyári használata során, hanem az is, hogy sokkal hamarabb kell új szettet vásárolnunk, mivel így a téli gumi élettartama akár a felére is csökkenhet.

