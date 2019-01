Használt autók új kereskedése az Algyői úton

(x)

- Régen kinőttük már a Fonógyári úti telephelyünket, alig fértünk az autók között, mindenképpen mozdulnunk kellett, és itt, a forgalmas 47-es főút mellett nagyon jó helyet és infrastruktúrát találtuk – mondjapénzügyi vezető, hozzátéve, hogy 15 ezer négyzetméteres a frekventált terület.Tény, hogy nagyobb a hely, láthatóbbak az autók, minden áttekinthetőbb, és nem utolsó sorban fiatalosabb a környezet. A tágas irodaépület alkalmasabb az ügyfelek magasabb színvonalú fogadására, a már meglévő műhelyekbe pedig rövidesen élet költözik. Január második felében tervezik megnyitni a gyorsszervizt, ennek szolgáltatásai között ott lesz az üzemszerű működéshez szükséges helyszíni állapotfelmérés is. Tavasszal kezd el működni műszaki vizsgaállomásuk, és természetesen a használt autók adásvételéhez hasznos eredetvizsgálat is ott lesz a szolgáltatási palettán. Autókölcsönzőjük már most igénybe vehető, akár 9 személyes kisbusz is bérelhető, de aki utánfutót keres, azt is könnyen és különböző méretekben talál.Legdrágább autójuk momentán egy végig szervizelt, leinformálható, kevés kilométeres, hároméves Audi S8, de természetesen nem ez a jellemző, hanem az elérhető árú használt gépjármű. És aki körbesétál a nemrég nyílt kereskedésben, erről könnyen meg is győződhet, bőven talál biztos vételnek számító alsó-közép kategóriás modellt. – Mindent kínálunk, ami klasszikus, vagyis autóbeszámítást, -cserét, de készpénzért is megvásároljuk a gépkocsit, ha sikeres az alku – mondja a szakember. Megtudjuk, forintalapú hitellel is segítik a vásárlást, partnerük a szakmában régi és ismert Merkantil Bank.És miután bőven van helyük, bizományos értékesítést is vállalnak tárolási költség felszámítása nélkül – vagyis az ügyfél csak sikerdíjat fizet, ha vevőre talál az autója. Pénzt tehát előre nem kérnek, tanácsot viszont szívesen adnak azoknak is, akik eladásra náluk hagyják a gépkocsijukat. Ez is egy erős érv amellett, hogy érdemes felkeresi a legnagyobb – naponta frissülő kínálatú – szegedi kereskedést.