Használt ingatlanra is felvehető a kedvezményes csok-hitel

– A hírek szerint a 15 millió forintos csok mellé felvehető hitelnél az igen kedvező 3 százalék alatti kamatra lehet számítani – mondja Meszlényi Tamás, a szegedi Open House Ingatlanközvetítő Iroda vezetője, hozzátéve, korábban a csok felvételének egyik feltétele volt a 35 millió forintos értékhatár, ezt most a használt ingatlanok vásárlására vonatkozóan eltörlik.Ez jó hír lehet azoknak a (leendő) nagycsaládosoknak, akik most gondolkodnak lakáscserében vagy házvásárlásban. A másik érv a lakásvásárlás mellett, hogy az eddig is roppant meredeken emelkedő ingatlanárak 2019-2020-ban tovább kúsznak felfelé, nem érdemes tehát hezitálni – javasolja a szakember –, hiszen egy szegedi, új építésű lakás négyzetméterára jelenleg körülbelül 600 ezer forint. Szerkezetkész lakásokban is érdemes gondolkodni, ezekre a vételáron túl négyzetméterenként 60-80 ezer forintot kell még költeni.Már csak azért sem ajánlott habozni, mert az építőanyagárak folyamatosan emelkednek. Meszlényi Tamás szerint a beton ára az év első-második félévében 25-25 százalékkal fog emelkedni, a cementé 10-20 százalékkal – félévenként. E kényszerhelyzet miatt a kivitelezők kénytelenek emelni az ingatlan árán, de emiatt a használt ingatlanok is drágulni fognak.Példaként említette, hogy az a 60 m-es, felújított szegedi panel, ami 2018 őszén még 16 millióba került, most 18,5 millióért is elkel. Hiába vannak a panelok túlárazva, ez még évekig így is marad, hiszen a július 1-jén hatályba lépő intézkedések miatt az árak mellett a kereslet is növekedni fog, év végéig a négyzetméterárak további 20 százalékos drágulása jósolható.Ez köszönhető a meghirdetett akciócsomag lakáscélú jelzáloghitelek törlesztésére és kiváltására vonatkozó pontja miatt is: a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egy millió forintot vállal át a kormány a családoktól. Sőt, minden új gyermeket vállaló, 18 és 40 év közötti nő igényelhet gyermekvédelmi támogatást is, melyből a július 1. után született gyermekek száma alapján a kormány átvállal bizonyos összeget.A bérleti díjak ezt a mértékű emelkedést nem tudják követni. Bár egy év alatt 30 százalékkal nőttek a bérleti díjak, a megtorpanás már most érezhető, de csökkenés nem várható, főleg az egyetemi városi címmel büszkélkedő Szeged tekintetében.Jelenleg egy szegedi, belvárosi, másfél szobás panelért 80-90 ezer forint kérhető el, egy garzonért 100 ezer forint, csakúgy, mint egy petőfitelepi, téglaépítésű, 70-80 m-es házért.