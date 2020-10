Híres férfiak kedvenc karóra márkái

A minőségi karóra a határozott, igényes férfi védjegye. Éppen ezért korántsem mindegy, hogy milyen márka mellett tesszük le a voksot. A médiából, a sport világából vagy a politikából jól ismert emberek is kedvelik a színvonalas karórákat, s a róluk készült felvételeken gyakran prémium kategóriás kiegészítők köszönnek vissza.

A híres brit énekes, Ed Sheeran például igazi órarajongónak számít, és hatalmas gyűjteményt tudhat magáénak. Neves alkalmakkor előszeretettel részesíti előnyben a Patek Philippe WorldimeRef 5130R-t, mely egyszerre tükröz eleganciát, és valahol a hagyományos értékeket is magában hordozza. A sötét lovag- Felemelkedés, az Eredet vagy a Venom filmekben is szerepelt Tom Hardy igazi férfias megjelenéssel bír, és karórák terén is az erőteljesebb darabok kedvelője. Szívesen választja a vagány Bremont ALT1-ZT/51-es modellt.

Lewis Hamilton személyisége és megnyilvánulásai ugyan megosztják a rajongókat, de abban mindenki egyetért, hogy kifogástalan ízléssel rendelkezik az óraválasztás kapcsán. A Big Pilot’sWatch gyakran szerepel a róla készült képeken, mely megjelenésében is passzol a Hamilton-jelenséghez. Hogy kicsit politikai vizekre evezzünk, nézzük, mit visel szívesen Barack Obama. Korábban az ajándékba kapott Jorg Gray órájára éppen olyan szívesen gondol, mint a korábban sokszor viselt TAG HeuerSeries 1500-ra.

Mindig érdemes megfigyelni, hogy ki melyik karóra márkát részesíti előnyben, és miért. Erről főleg azok tudnak hosszasan beszélgetni, akik otthonosan mozognak a prémium kategóriás karórák piacán. Jó hír, hogy a minőségi megoldásokért ma már nem is kell százezreket, milliókat kiadni, hiszen olcsóbban is hozzá lehet jutni igényes darabokhoz, ismert márkákhoz. Arra mindenképpen figyeljen, hogy időtálló minőségre essen választása, hiszen ez a karórák terén nélkülözhetetlen.

A jól megválasztott karóra öltöztet, hozzájárul a férfias megjelenéshez, és egyúttal az anyagiak státusszimbóluma is lehet. Ma már az online rendelés kényelmét kihasználva is hozzá lehet jutni a kiszemelt márkákhoz, melyekkel vonzó lehet megjelenése egy randevún, vagy kihozhatja legtöbbet karrierjéből a következő előadáson, tárgyaláson. A megjelenés nagyobb jelentőséggel bír, mint azt a legtöbben gondolnánk.