Hitelt akar? Csak CSOK-osan!

Szegedi helyzetjelentés



Az elmúlt két hónapban országosan és szegedi viszonylatban is megtorpanás figyelhető meg az ingatlanpiacon. Meszlényi Tamás, a szegedi Openhouse Ingatlanközvetítő Iroda tulajdonosa szerint ennek több oka van.

– Az elmúlt években az ingatlanárak túl gyorsan érték el a plafonközeli állapotot, mellyel a jövedelmi viszonyok nem tudtak lépést tartani. Érzékelhetően a keresleti oldal jelenleg a CSOK július 1-jével életbe lépő új elemeit, illetve a még kedvezőbb hitellehetőségeket várja.

A szakértő szerint a megtorpanás legmarkánsabban a befektetői oldalnál figyelhető meg. Az új építésű lakásoknál a megtérülési ráta megugrott, hiszen a bérbeadásnál figyelembe kell venni, hogy az albérletárak kisebb mértékben emelkedtek, mint az ingatlanárak. A használtlakás-piac árai is követték a változást. Egy 60 négyzetméteres szegedi panel az év elején még 15-16 millióba került, most 20 millióért kínálja magát. Ennyiért már nem kapkodnak érte a vásárlók.

Meszlényi Tamás szerint az elmúlt évekre jellemző példátlan mértékű emelkedés már nem várható, óvatos becslések szerint is egy év múlva akár 10-20 százalékot is eshetnek vissza az árak annak ellenére is, hogy a CSOK-támogatások és -hitellehetőségek, illetve a folyamatosan emelkedő építőanyagárak magasabb ingatlanárakat generálnak.

Elérhetőség:

OpenHouse Szeged Ingatlaniroda

Szeged, József Attila sugárút 2.

https://szeged.oh.hu/

https://www.facebook.com/ohingatlan

+36-62/638-013



Nyitvatartás:

Hétfőtől-péntekig: 8:30–17:00

Szombat–vasárnap: zárva Szeged, József Attila sugárút 2.Hétfőtől-péntekig: 8:30–17:00Szombat–vasárnap: zárva





Július 1-jétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a kamattámogatott CSOK-hitel. Két gyermeknél 10, három gyermeknél 15 millió forint a maximálisan felvehető kamattámogatott lakáscélú jelzáloghitel összege.– Jó konstrukciókat kínál a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, megfelelő kamatozású hitellel kiegészítve még könnyebb lesz lakáshoz jutni. Ehhez remekül illeszkedik az 1, 2 vagy 3 gyerek esetén igényelhető szabad felhasználású babaváró hitel, mely a jelenlegi szabályozás szerint beforgatható lesz hitel törlesztésébe is. Sőt, az eddigi információk szerint a 10 millió forintos, kamatmentes babaváró támogatott hitelből fennálló összeget a harmadik gyermek megszületését követően elengedi az állam – mondjaaz Openhouse ingatlanfinanszírozási szakértője.A CSOK júliusi változásai közül érdemes kiemelni a használt ingatlanokra vonatkozó, összesen 10 millió forintot jelentő Falusi CSOK-ot. Felhívja a figyelmet, hogy ebből csak 5 millió forint ingatlanvásárlásra, a másik fele csakis felújításra fordítható.Kiemelt jelentőségű, hogy települési lista tartalmazza, az adott megyében mely települések házaira igényelhető a Falusi CSOK – állítja a sokéves banki tapasztalattal rendelkező szakértő, aki szerint a legjobb, ha az ingatlanvásárlás első lépéseként a vevő felkeres egy hitelszakértőt, hiszen a terület számos útvesztőt rejt. Például bankonként változik, hogy a CSOK vállalt gyermek után járó összege beszámítható-e önerőként, vagy hogy a KHR-lista a CSOK-igénylésnél nem kizáró ok, de a CSOK hitelnél igen.– Időt, pénzt, fáradtságot spórol meg az ember, ha pénzügyi hitelszakértőhöz fordul. Ő testre szabottan, az ügyfél egyedi lehetőségeihez mérten keresi meg a legjobb ajánlatokat: mit, mennyiért, hol és milyen feltételekkel igényelhet hitelt. Ez egy bizalmi terület, melyet az Openhouse ingyenesen kínál bárkinek, abban az esetben is, ha nem az ingatlanirodán keresztül vásárol lakást az illető. Az Openhouse – a bankok kiemelt partnereként – a könnyebb ügyintézésben, a banki sikerben van otthon. Ügyfelei megkülönböztetett figyelmet élveznek a pénzintézeteknél.